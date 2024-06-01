Нетаньяху заявил, что не прекратит войну в Газе, пока не достигнуты её цели
- РИА Новости
Среди целей Нетаньяху перечислил освобождение всех заложников, полную ликвидацию движения ХАМАС и предоставление гарантий, что из Газы больше не будет исходить угрозы для Израиля.
«Идея о том, что Израиль согласится на постоянное прекращение огня до того, как будут выполнены эти условия, неприемлема», — написал он в соцсетях.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что израильские власти передали представителям палестинского движения ХАМАС новый план прекращения огня.