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Нетаньяху заявил, что не прекратит войну в Газе, пока не достигнуты её цели

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не прекратит войну в секторе Газа, пока не будут достигнуты изначально заявленные цели.
Нетаньяху заявил, что не прекратит войну в Газе, пока не достигнуты её цели
  • РИА Новости

Среди целей Нетаньяху перечислил освобождение всех заложников, полную ликвидацию движения ХАМАС и предоставление гарантий, что из Газы больше не будет исходить угрозы для Израиля.

«Идея о том, что Израиль согласится на постоянное прекращение огня до того, как будут выполнены эти условия, неприемлема», — написал он в соцсетях.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что израильские власти передали представителям палестинского движения ХАМАС новый план прекращения огня.

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