Нетаньяху заявил, что не прекратит войну в Газе, пока не достигнуты её цели

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не прекратит войну в секторе Газа, пока не будут достигнуты изначально заявленные цели.

Среди целей Нетаньяху перечислил освобождение всех заложников, полную ликвидацию движения ХАМАС и предоставление гарантий, что из Газы больше не будет исходить угрозы для Израиля.

«Идея о том, что Израиль согласится на постоянное прекращение огня до того, как будут выполнены эти условия, неприемлема», — написал он в соцсетях.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что израильские власти передали представителям палестинского движения ХАМАС новый план прекращения огня.