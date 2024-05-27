«Придётся идти на уступки»: что известно о возможных переговорах между ХАМАС и Израилем

В ХАМАС сообщили об отсутствии какой-либо информации относительно готовности Израиля возобновить мирные переговоры. При этом в движении считают, что агрессия Тель-Авива должна быть остановлена на всей территории сектора Газа. Ранее в Израиле прошли протесты с требованием прекратить огонь в анклаве и вернуть домой израильтян, которые до сих пор находятся в плену у ХАМАС. Аналитики, со своей стороны, отмечают ослабление позиций Израиля на международной арене, о чём говорит признание Палестины сразу тремя европейскими странами и ослабление поддержки со стороны США. По мнению политологов, рано или поздно правительство Биньямина Нетаньяху будет вынуждено пойти на конструктивные переговоры с палестинцами, однако о прочном мире пока речь не идёт.

Официальный представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк сообщил в своём Telegram-канале, что палестинское движение пока не получало от посредников данные относительно возобновления переговоров с Израилем о перемирии в секторе Газа.

При этом он подтвердил, что ХАМАС настаивает на прекращении Израилем боевых действий на всей территории анклава, а не только в Рафахе.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в организации также сообщало об отсутствии информации у ХАМАС о сроках возможных переговоров с Израилем.

При этом накануне ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на высокопоставленный источник в движении сообщил: ХАМАС считает, что израильская сторона настроена несерьёзно в отношении потенциального мирного соглашения.

Как заявил журналистам неназванный собеседник, в ХАМАС полагают, что Израиль «не готов подкрепить слово делом (в том, что касается переговоров. — RT) и лавирует, чтобы скрыть свои преступные действия». Со своей стороны, ХАМАС «настаивает на необходимости прекратить ежедневные массовые убийства населения и зверства».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник сообщило о планировании диалога между ХАМАС и Израилем при посредничестве Египта и Катара и при участии США. Предполагалось, что переговоры пройдут на предстоящей неделе.

Протестующие против политики Биньямина Нетаньяху в Израиле

AP

© Ariel Schalit

«Недовольство обострилось»

Информация о возможных переговорах между ХАМАС и Израилем появилась на фоне новой волны протестов израильтян против правительства Биньямина Нетаньяху. Люди вышли на улицы Тель-Авива с призывами прекратить огонь в секторе Газа и вернуть граждан Израиля, находящихся в плену у ХАМАС с октября 2023 года. Демонстранты обвинили Нетаньяху в коррупции, а также раскритиковали его методы ведения войны.

Ранее протесты прокатились по Израилю в начале мая, тогда их участники призывали власти принять условия прекращения огня, предложенные руководством ХАМАС. Возмущённые граждане посчитали, что запланированное правительством наступление на город Рафах поставит под угрозу жизни израильских военнопленных.

Как напомнил в беседе с RT старший научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин, протесты в Израиле продолжаются с осени прошлого года.

«Оппозиция как левого, так и правого толка продолжает выводить людей на улицы. В Израиле очень многие недовольны политикой Нетаньяху, разумеется, сейчас это недовольство обострилось. В ХАМАС внимательно следят за ситуацией в Израиле, стараются использовать её в своих интересах», — пояснил эксперт.

Напомним, в апреле премьер-министр Израиля сообщил о планах взять город Рафах, расположенный в секторе Газа на границе с Египтом, чтобы уничтожить находящиеся там батальоны ХАМАС. Сделать это израильская сторона намерена вне зависимости от того, удастся ли освободить своих пленных и достичь соглашения о прекращении огня. При этом, по данным ООН, именно в Рафахе находятся почти полтора миллиона беженцев.

Уже в начале мая израильские военные захватили и заблокировали работу КПП «Рафах» на границе с Египтом — через этот пункт в сектор Газа поставляется гуманитарная помощь и другие грузы. Однако, по мнению израильской стороны, пункт использовался также в террористических целях.

Биньямин Нетаньяху

AP

© Gil Cohen-Magen/Pool Photo

Действия Израиля осудили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов. Как заявил его представитель, власти еврейского государства нарушили все нормы международного права по эвакуации гражданского населения во время конфликта. Израиль не предупредил мирных жителей о необходимости покинуть опасную локацию, а также не обеспечил безопасные маршруты для этого.

24 мая Международный суд ООН в Гааге вынес решение, обязывающее Израиль прекратить военную операцию в Рафахе. Суд также потребовал, чтобы руководство этой страны обеспечило сохранность всех доказательств предполагаемого геноцида и предоставило доступ в сектор Газа международному следствию.

За несколько дней до этого стало известно о планах парламентской оппозиции во главе с левоцентристской партией «Авода» выдвинуть Нетаньяху вотум недоверия. Парламентарии обвиняют премьера в провальной политике, а также неспособности вернуть домой сограждан, остающихся в плену у ХАМАС.

«Обвинения со всех сторон»

Раскритиковали действия Израиля и в Белом доме. Как заявил в начале мая президент США Джо Байден, он «отчётливо дал понять» израильской стороне, что, если ЦАХАЛ зайдёт в Рафах, США не будут поставлять оружие для этой операции. Американцы продолжат передавать Израилю оборонительные системы ПВО, но прекратят экспорт оружия и артиллерийских снарядов.

Кроме того, на днях стало известно, что Палестину признали суверенным государством сразу три европейские страны — Норвегия, Испания и Ирландия.

По мнению экспертов, время играет против Нетаньяху: чем больше затягивается конфликт, тем серьёзнее ослабевают позиции Израиля в информационном поле.

«Обвинения сыплются на власти Израиля со всех сторон, уже не только со стороны арабских и мусульманских стран, но и со всего мира. Наглядным примером этого можно назвать признание Палестины сразу тремя странами», — говорит Зинин.

Похожего мнения придерживается эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

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«Признание несколькими европейскими странами независимости Палестины — важный сигнал. Фактически это пролог к окончательному международному признанию Палестины. Никакого единства мнений относительно Израиля и Палестины на Западе сегодня нет, и каждая израильская бомба, падающая на мирных жителей сектора Газа, способствует разрастанию пропалестинских взглядов в мире», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Он также добавил, что на поле боя у ЦАХАЛ дела тоже обстоят не лучшим образом — армия уже не обладает былой боеспособностью и несёт ощутимые потери.

По словам аналитика, власти США уже дали понять Израилю, что военную операцию пора сворачивать. Американская сторона хотела, чтобы это произошло не позднее февраля, однако операция затянулась, говорит Балмасов. При этом за скорейшее прекращение конфликта выступают и другие страны, включая Россию, Турцию и арабские государства.

«Учитывая всё это, Израилю, скорее всего, придётся идти на уступки. Мир в регионе может наступить, если Палестина получит право на существование. Израиль должен принять какие-то требования палестинцев, отказаться от планов полностью или частично изгнать их из сектора Газа. Однако пока что власти Израиля не проявляют готовности к компромиссам. Если диалог и возможен, то только тактический, на предмет перемирия, а не устойчивого мира», — считает Сергей Балмасов.

Палестинские беженцы

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© Abdel Kareem Hana

Похожей точки зрения придерживается и Юрий Зинин. Он не исключает, что сторонам придётся рано или поздно пойти на переговоры.