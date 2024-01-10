«Проекция насилия в Газе»: как развивается ситуация с безопасностью в Красном море

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани предостерёг Вашингтон от провокаций и нагнетания ситуации в Красном море. Об этом говорится в письме дипломата, адресованном Генсеку всемирной организации Антониу Гутеррешу. По мнению иранского постпреда, Вашингтон пытается легитимизировать коалицию по защите судоходства в Красном море и отвлечь внимание от военных преступлений в секторе Газа. В настоящее время ВМС США проводят в Красном море операцию «Страж процветания», направленную на противодействие йеменским хуситам, которые пытаются воспрепятствовать движению судов, принадлежащих Израилю или идущих в эту страну. По мнению экспертов, развитие ситуации в Красном море будет во многом зависеть от динамики военной операции Израиля в секторе Газа.

Тегеран предостерёг Вашингтон от провокаций и нагнетания ситуации в Красном море. Об этом говорится в письме постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, адресованном Генсеку всемирной организации Антониу Гутеррешу.

«Предостерегая против любых провокационных или безответственных действий со стороны Соединённых Штатов, которые могут поставить под угрозу мир и безопасность в регионе, Исламская Республика Иран настоятельно призывает Совет Безопасности (ООН. — RT) выполнять свои обязательства и разобраться с причинами возникновения текущей ситуации в Красном море», — сказал Иравани.

Как отметил дипломат, Вашингтон пытается легитимизировать так называемую международную морскую коалицию под предлогом защиты свободы судоходства. Наряду с этим своей провокационной политикой Соединённые Штаты стремятся отвлечь внимание мирового сообщества от военных преступлений и зверств в секторе Газа.

«Следовательно, утверждения США о так называемых навигационных правах и свободах судов любых государств в Красном море можно рассматривать лишь как циничную попытку отвлечь внимание от мрачной картины действительности, то есть продолжающихся зверств и геноцида в Палестине», — сообщил Иравани в письме генсеку.

«Дестабилизирующие действия»

Напомним, 3 января постпред Соединённых Штатов при ООН Кристофер Лу, выступая на заседании Совета Безопасности, обвинил Тегеран в причастности к атакам на коммерческие суда в Красном море. Как утверждает американский дипломат, с 19 ноября представители движения «Ансар Аллах» совершили более 20 нападений на торговые корабли. По словам Лу, Иран оказывает военную поддержку хуситам и вовлечён в планирование операций против коммерческих судов в Красном море.

Хуситы на борту судна в Красном море

AP

© Houthi Media Center

Согласно утверждениям постпреда США при ООН, Иран давно финансирует провокации хуситов, а с 2015 года передаёт им «современные системы вооружений, в том числе беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты для поражения наземных целей и баллистические ракеты, используемые в атаках на морские суда».

Как рассказал Лу, 31 декабря хуситы предприняли атаку на зарегистрированный в Сингапуре контейнеровоз Maersk Hangzhou, на помощь которому подоспели корабли ВМС США. После того как повстанцы движения «Ансар Аллах» проигнорировали несколько предупреждений, было потоплено три их катера, утверждает американский дипломат. В ответ хуситы выпустили с земли две противокорабельные ракеты в сторону американских военных.

Несмотря на инцидент, Лу заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к конфронтации с Ираном. С точки зрения дипломата, у Тегерана есть выбор и он может отказаться от поддержки хуситов.

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Ранее об атаках повстанцев в Красном море неоднократно сообщало Центральное командование ВС США (CENTCOM). По данным этой структуры, 16 декабря американский эсминец Carney поразил 14 ударных дронов хуситов, а 2 января мятежники якобы выпустили две баллистические ракеты в сторону южной части Красного моря, но, по данным Sky News Arabia, в американский корабль не попали.

Хуситы не отрицают участия в нападениях на коммерческие суда в Красном море. Однако, по словам представителей «Ансар Аллах», атаки совершаются на корабли, которые либо принадлежат Израилю, либо направляются в эту страну. По мнению повстанцев, ситуация может быть урегулирована, если такие суда прекратят курсировать через Красное море, а США и их союзники откажутся от взятого курса на милитаризацию региона.

Напомним, с 18 декабря в акватории Красного моря американские ВМС осуществляют операцию «Страж процветания» (Prosperity Guardian). О её начале официально объявил министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, главная цель операции — защитить свободу судоходства от «безрассудных нападений хуситов».

Помимо ВМС Соединённых Штатов, к выполнению задач в Красном море планируется привлечь корабли Великобритании, Канады, Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии, Бахрейна и Сейшельских Островов.

Ссылаясь на данные своих источников в Пентагоне, британская газета The Times сообщила, что США сформировали в районе Красного моря самую мощную военно-морскую группировку за последние несколько десятилетий. По состоянию на конец декабря в регионе были развернуты эсминцы USS Carney, USS Laboon и USS Thomas Hudner и подводная лодка класса Ohio.

Авианосец USS Dwight D. Eisenhower с кораблями сопровождения

Legion-Media

© Piemags

Поддержку им оказывают британский эсминец HMS Diamond и многоцелевой фрегат Languedoc ВМС Франции. Также, по информации издания, к Аденскому заливу Вашингтон перебросил авианосец USS Dwight D. Eisenhower с тремя кораблями сопровождения и атомную подлодку класса Los Angeles.

Кроме того, в Восточном Средиземноморье находятся авианосец USS Gerald R. Ford с пятью кораблями сопровождения. Там же курсирует штабной корабль USS Mount Whitney, на котором находится командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Томас Иши.

Об иранских силах в Красном и Средиземном морях практически ничего не известно. Однако, по информации иранского информагентства Tasnim, 1 января Баб-эль-Мандебский пролив пересёк эсминец «Альборз». Корабль входит в состав 94-й флотилии ВМС Ирана.

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4 января американское издание Politico со ссылкой на неназванных официальных лиц США сообщило о разработке Пентагоном плана по нанесению удара по йеменским хуситам. Однако, по словам журналистов, операция против этой военно-политической группировки может привести к тому, что США ещё глубже втянутся в ближневосточный конфликт. Такой сценарий способен негативно повлиять на предвыборную кампанию Джо Байдена, считает Politico.

Вместе с тем в Соединённых Штатах звучат призывы провести операцию и против Ирана. Последовательным сторонником развязывания конфликта с исламской республикой является сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Я уже полгода твержу: «Ударьте по Ирану». Местонахождение их нефтяных месторождений известно. Из космоса видна штаб-квартира Корпуса стражей Исламской революции. Сотрите это всё с карты», — заявил конгрессмен в эфире телеканала Fox News в конце декабря 2023 года.

«Ситуация очень напряжённая»

Обострившуюся ситуацию в Красном море Москва связывает с насилием, которое продолжается в секторе Газа. Как заявил 3 января в своём выступлении в Совбезе ООН постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя, проблему обеспечения свободы судоходства в Красном море и Аденском заливе нельзя рассматривать вне контекста действий израильской армии.

«Думаю, вряд ли кто-то из наших коллег будет отрицать тот факт, что происходящее в Красном море — прямая проекция насилия в Газе, где вот уже три месяца продолжается жестокая операция Израиля», — сказал Небензя.

Захват корабля Galaxy Leader йеменскими хуситами

AP

© Houthi Media Center

В то же время дипломат призвал руководство «Ансар Аллах» прекратить любые действия, которые могут создать угрозу для коммерческих судов, и проявить сдержанность. Как отметил Небензя, Россия серьёзно обеспокоена обстановкой в Красном море, потому что проходящие через него торговые пути имеют большое значение для международной торговли и критически важны для оказания помощи нуждающимся странам, в том числе Йемену.

В беседе с RT эксперт Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова заявила, что ситуация в Красном море «действительно очень напряжённая, как и на всем Ближнем Востоке». На текущий момент известно об отказе нескольких компаний от отправки судов через Красное море, на которое приходится около 10% мирового торгового оборота.

При этом Фёдорова пояснила, что своими действиями «Ансар Аллах» пытается поддержать палестинцев в секторе Газа и осложнить положение Израиля, что вызвало недовольство США.

«В итоге Вашингтон принял решение сосредоточить ВМС в этом регионе и начать операцию «Страж процветания», в рамках которой могут быть нанесены удары по хуситам. Однако такой сценарий может спровоцировать конфликт между США и Ираном и некоторыми другими военизированными группировками на Ближнем Востоке», — сказала Фёдорова.

По мнению эксперта, Иран не заинтересован в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом Вашингтону выгодно нагнетание обстановки в Красном море, так как это действительно позволяет отвлечь внимание от трагических событий в секторе Газа.

«На данный момент трудно делать какие-либо прогнозы. На мой взгляд, развитие ситуации будет зависеть от того, насколько Израиль будет готов расширять военные действия в Газе. Если Тель-Авив не проявит трезвость в этом вопросе, то обстановка в Красном море ухудшится и в конфликт может быть втянут Иран, а также, возможно, другие ближневосточные страны», — предположила Фёдорова.

По мнению эксперта по странам Ближнего Востока Карине Геворгян, США продолжат попытки воспрепятствовать той частичной блокаде Израиля, которую устроили хуситы.

Эсминец «Альборз» ВМС Ирана

AP

© Fars News Agency, Mahdi Marizad

«США стянули свои военно-морские силы в Красное море, осознавая, что происходящее там наносит серьёзный удар по экономике Израиля, а значит, и по его военным возможностям», — сказала Геворгян в комментарии RT.

Однако, как считает эксперт, Иран не станет отговаривать хуситов, как этого требует Вашингтон. Вместе с тем Соединённые Штаты не отважатся на действительно масштабные меры против «Ансар Аллах» и не пойдут на открытую конфронтацию с Тегераном.

«Своей операцией и заявлениями США пытаются показать, что их влияние и возможности якобы далеко не исчерпаны. Однако, насколько я понимаю, коалиция, о которой объявили американцы, существует, по сути, лишь на бумаге. Поэтому, я думаю, Вашингтон не пойдёт на полномасштабные боевые действия, фактически не имея реальных союзников», — резюмировала Геворгян.