«Важно, чтобы эти договорённости не были сорваны»: Москва приветствовала соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС

Соглашение о перемирие между Израилем и ХАМАС является важнейшим решением, которое даёт надежду на возможность деэскалации конфликта, заявила Мария Захарова. Она отметила, что Россия выступала за достижение договорённостей о гуманитарной паузе с начала обострения. Это первые хорошие новости из Газы за очень длительное время, добавил Дмитрий Песков. 22 ноября ХАМАС и Израиль достигли соглашения о четырёхдневном перемирии, в ходе которого состоится обмен пленными.

Россия положительно относится к достижению договорённостей между Израилем и палестинским движением ХАМАС о гуманитарной паузе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это первые хорошие новости из Газы за очень длительное время», — сказал он.

По его словам, именно на основе таких договорённостей «могут выстраиваться некие контуры будущих попыток по устойчивому урегулированию этой проблемы».

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Россия с самого начала эскалации предлагала сторонам договориться о гуманитарной паузе.

«Безусловно, это важнейшее решение, которое было принято и которое всё-таки даёт надежду на то, что деэскалация возможна. Важно, чтобы эти договорённости не были сорваны», — сказала она в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Дипломат также отметила особую роль и усилия Катара, который в практической плоскости реализовывал призыв большей части мирового сообщества, высказывавшегося за срочные меры по деэскалации.

Достижение соглашения о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и движением ХАМАС также приветствовали власти Палестины во главе с президентом автономии Махмудом Аббасом.

«Мы вновь призываем к прекращению израильской агрессии в отношении палестинского народа и к ввозу гуманитарной помощи. Необходимо реализовать политическое решение проблемы, которое бы основывалось на международном праве и привело бы к окончанию израильской оккупации и к приобретению палестинским народом свободы, независимости и суверенитета», — заявил секретарь исполкома Организации освобождения Палестины и министр по гражданским делам Палестинской национальной администрации Хусейн аш-Шейх.

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В ночь на 22 ноября стало известно, что ХАМАС и Израиль договорились установить четырёхдневное перемирие в секторе Газа. В палестинском движении подчеркнули, что соглашение о прекращении огня с обеих сторон было достигнуто благодаря настойчивым усилиям Катара и Египта.

В рамках договорённостей израильские военные прекратят все боевые действия, остановив движение военной техники. При этом они обеспечат свободное передвижение палестинцев с севера на юг анклава. При этом в сектор Газа должны будут поступить сотни грузовиков с гуманитарной и медицинской помощью. ХАМАС, в свою очередь, отпустит из плена 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 палестинских женщин и детей.

Наряду с этим министерство юстиции Израиля опубликовало список из 300 палестинских заключённых, которые могут подлежать освобождению. Среди них около 60 членов ХАМАС, а также представители радикальной группировки «Исламский джихад». Как отмечает газета The Times of Israel, почти 290 из 300 кандидатов на освобождение — молодые люди в возрасте 18 лет и младше.

Согласно данным израильской стороны, соглашение о перемирии ограничено 10 днями с освобождения первой группы заложников. При этом все 300 палестинских заключённых будут освобождены, если 100 захваченных израильтян будут возвращены на родину в первые четыре дня действия сделки. В дальнейшем прекращение огня будет устанавливаться на 24 часа после каждого освобождения группы из 10 заложников.

В то же время глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим сообщил РИА Новости, что две находящиеся в плену россиянки должны быть освобождены сразу после начала перемирия.

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Позиция США

В Москве неоднократно указывали, что эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС стала следствием провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование.

«Тем самым история наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток разрубить «палестинский узел», — говорил Владимир Путин на внеочередном саммите БРИКС, который состоялся 21 ноября.

Несмотря на это, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал соглашение о перемирии в секторе Газа результатом «неустанной дипломатии и неумолимых усилий» всего американского правительства.

При этом издание Politico со ссылкой на источники пишет, что в Вашингтоне обеспокоены из-за возможных непредвиденных последствий соглашения о перемирии. В частности, указывается, что прекращение огня предоставит журналистам более широкий доступ в сектор Газа, которые расскажут о разрушениях в анклаве и в отрицательном ключе настроят общественное мнение в отношении Израиля.