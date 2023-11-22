Захарова: гуманитарная пауза между Израилем и ХАМАС даёт надежду на деэскалацию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение о гуманитарной паузе между Израилем и палестинским движением ХАМАС даёт надежду на деэскалацию конфликта.

Об этом дипломат сказала в эфире Радио Sputnik.

«Это важнейшее решение, которое было принято и которое всё-таки даёт надежду на то, что деэскалация возможна», — цитирует Захарову РИА Новости.

Она указала на важность того, чтобы эта пауза не была сорвана.

Ранее Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников.

ХАМАС, в свою очередь, подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.