Захарова: гуманитарная пауза между Израилем и ХАМАС даёт надежду на деэскалацию
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Об этом дипломат сказала в эфире Радио Sputnik.
«Это важнейшее решение, которое было принято и которое всё-таки даёт надежду на то, что деэскалация возможна», — цитирует Захарову РИА Новости.
Она указала на важность того, чтобы эта пауза не была сорвана.
Ранее Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников.
ХАМАС, в свою очередь, подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.