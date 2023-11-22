Минюст Израиля опубликовал список из 300 подлежащих освобождению палестинцев

Министерство юстиции Израиля опубликовало список палестинских заключённых, которые могут подлежать освобождению в рамках соглашения с палестинским движением ХАМАС об обмене заложниками.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В соответствии с постановлением правительства составлен список заключённых, подлежащих освобождению», — говорится в релизе.

В список вошли 300 палестинских заключённых.

При этом, как отметила газета The Times of Israel, почти 290 из 300 кандидатов на освобождение являются молодыми людьми в возрасте 18 лет и младше.

«Подавляющее большинство, 287 из 300 заключённых, запланированных к освобождению, — это мужчины в возрасте 18 лет и моложе, большинство из которых были осуждены за массовые беспорядки», — говорится в публикации.

Остальные 13 кандидатов на освобождение — взрослые женщины.

Ранее Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников.

ХАМАС, в свою очередь, подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение о гуманитарной паузе между Израилем и палестинским движением ХАМАС даёт надежду на деэскалацию конфликта.