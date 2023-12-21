Times: США сильно тратятся на крупнейшую группировку ВМС в Красном море

США создали в Красном море крупнейшую за последние десятилетия военно-морскую группировку, сейчас там находятся эсминцы USS Carney, USS Laboon и USS Thomas Hudner, кроме того, командование направило в регион атомную подводную лодку класса Ohio, пишет The Times.

В Аденском заливе присутствуют авианосец USS Dwight D. Eisenhower и три корабля сопровождения, а также атомная подлодка класса Los Angeles.

Кроме того, в Восточном Средиземноморье находятся авианосец USS Gerald R. Ford с пятью кораблями сопровождения. Там же пребывает штабной корабль USS Mount Whitney, на котором находится командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Томас Иши.

Журнал отмечает, что США тратят большие деньги на операцию «Страж процветания», цель которой заключается в обеспечении безопасности судоходства в Красном море на фоне участившихся ударов со стороны хуситов по коммерческим судам.

Как утверждают журналисты, за последние две недели США потратили «десятки миллионов долларов» на противостояние хуситам. Стоимость таких оборонных операций «растёт по спирали»: в то время как хуситы запускают дроны, каждый из которых стоит $1000—2000, военные корабли ВМС США, сбивающие их, предположительно, используют зенитные ракеты Standard Missile 3, каждая из которых стоит более $11 млн.

Шеф Пентагона ранее заявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда. Операция носит название «Страж процветания». Её задачей станет решение проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива для свободы судоходства.

Йеменские хуситы после этого пригрозили атаковать суда стран, примкнувших к американской коалиции. Военная хроника рассказала, какие ракеты есть на вооружении у йеменских хуситов.