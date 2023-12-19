Хуситы в Йемене пригрозили бить по судам стран, примкнувших к США в Красном море
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Корабли тех стран, которые станут предпринимать действия против нас, будут атакованы нами в Красном море», — заявил член Верховного политического совета Йемена Мухаммед Али аль-Хути.
Ранее в Кремле напомнили, что Россия не принимает участия в операции в Красном море, о которой объявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Шеф Пентагона объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда. Операция носит название «Страж процветания».
Её задачей станет решение проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива для свободы судоходства.