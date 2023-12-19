Песков: Россия не участвует в операции США и других стран в Красном море

В Кремле напомнили, что Россия не принимает участия в операции в Красном море, о которой объявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Мы не принимаем участия в этой операции. Это единственное, что я могу сказать», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Шеф Пентагона ранее заявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда.

Операция носит название «Страж процветания».

Её задачей станет решение проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива для свободы судоходства.