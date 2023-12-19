Песков: Россия не участвует в операции США и других стран в Красном море
- РИА Новости
«Мы не принимаем участия в этой операции. Это единственное, что я могу сказать», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Шеф Пентагона ранее заявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда.
Операция носит название «Страж процветания».
Её задачей станет решение проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива для свободы судоходства.