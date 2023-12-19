Шеф Пентагона сообщил о начале операции по защите Красного моря от атак хуситов

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, атаки с занятых хуситами территорий в Йемене требуют коллективного ответа, поэтому начнётся операция «Страж процветания» — многонациональная инициатива под эгидой объединённых морских сил.

Остин уточнил, что операция объединит ряд государств, в том числе Британию, Канаду, Бахрейн, Италию, Францию, Нидерланды, Испанию, Норвегию и Сейшельские Острова для решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива, чтобы обеспечить свободу судоходства для всех стран и укрепления региональной безопасности.

Ранее сообщалось, что Остин в ходе поездки по странам Ближнего Востока объявит о подготовке к военной операции против йеменских хуситов для защиты американских интересов в Красном море.

18 декабря танкер Swan Atlantic и контейнеровоз Clara подверглись нападению хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах». Его официальный представитель Яхья Сари сообщил, что удары были нанесены из-за якобы связи кораблей с Израилем.