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War Zone: Пентагон объявит о подготовке операции против хуситов в Красном море

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Министр обороны США Ллойд Остин во время поездки по странам Ближнего Востока объявит о подготовке к военной операции против йеменских хуситов для защиты американских интересов в Красном море, пишет The War Zone со ссылкой на представителя Пентагона.
War Zone: Пентагон объявит о подготовке операции против хуситов в Красном море
  • AP

«Многонациональные усилия по защите судоходства в Красном море, о которых скоро будет объявлено, начались после того, как США и Великобритания сбили 15 беспилотников хуситов в минувшую субботу», — сообщает портал.

По имеющимся данным, операция будет называться «Страж процветания».

Источники портала сообщают, что, по версии британских военных, целями дронов хуситов были торговые суда, однако экипаж американского эсминца USS Carney увидел в атаке угрозу для корабля США.

9 декабря йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что намерены пропускать все суда в Красном и Аравийском морях, кроме связанных с Израилем.

После этого движение сообщило о нанесении удара по контейнеровозу компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе. Судно было атаковано беспилотником. Также хуситы нанесли удары противокорабельными ракетами по контейнеровозам Alanya и Palatium III, которые следовали в порты Израиля.

Как заявил швейцарский контейнерный перевозчик Mediterranean Shipping Company (MSC), компания прекращает движение своих судов через Суэцкий канал после атак.

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