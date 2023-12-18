Хуситы атаковали танкер Swan Atlantic и контейнеровоз Clara в Красном море

Танкер Swan Atlantic и контейнеровоз Clara подверглись нападению хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах». Как сообщил его официальный представитель Яхья Сари, удары были нанесены из-за якобы связи кораблей с Израилем.

В эфире телеканала Al Masirah Сари заявил, что хуситы провели «эффективную операцию» против двух кораблей, связанных с Израилем. Удары наносились самолётами морской авиации.

«Нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз Clara были атакованы при помощи двух самолётов морской авиации», — цитирует его ТАСС.

Ранее портал War Zone сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин во время поездки по странам Ближнего Востока объявит о подготовке к военной операции против йеменских хуситов.