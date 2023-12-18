Хуситы атаковали танкер Swan Atlantic и контейнеровоз Clara в Красном море
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В эфире телеканала Al Masirah Сари заявил, что хуситы провели «эффективную операцию» против двух кораблей, связанных с Израилем. Удары наносились самолётами морской авиации.
«Нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз Clara были атакованы при помощи двух самолётов морской авиации», — цитирует его ТАСС.
Ранее портал War Zone сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин во время поездки по странам Ближнего Востока объявит о подготовке к военной операции против йеменских хуситов.