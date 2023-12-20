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Военная хроника рассказала, какие ракеты есть на вооружении у йеменских хуситов

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Йеменские хуситы, выступившие на стороне ХАМАС и пригрозившие Израилю ракетными ударами, имеют на вооружении баллистические и крылатые ракеты иранского происхождения с дальностью 300—1200 км, сообщает Военная хроника.
Военная хроника рассказала, какие ракеты есть на вооружении у йеменских хуситов
  • AP

Наиболее дальнобойными среди них считаются Toufan (предположительно, одна из версий иранской ракеты Ghadr) с дальностью 2 тыс. км и баллистическая ракета на мобильной пусковой Burkan 2 с дальностью 1,2 тыс. км.

Также хуситы обладают противокорабельными ракетами Zoheir (доработанная версия ракеты Quds со специальной РЛС для наведения на радиоконтрастные цели) и множеством барражирующих боеприпасов, в том числе иранскими Shahed 136.

Насколько опасны ракеты хуситов — в разборе Военной хроники.

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