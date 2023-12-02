Отзыв переговорщиков и возобновление эвакуации россиян: как развивается ситуация вокруг сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание главе «Моссада» отозвать переговорную группу из Катара, поскольку переговоры с ХАМАС зашли в тупик. По мнению израильской стороны, палестинское движение не выполнило свою часть соглашения, касающуюся освобождения всех детей и женщин по списку. В то же время число погибших в секторе Газа преодолело отметку 15 тыс. Между тем возобновился процесс эвакуации из региона россиян и их близких родственников-палестинцев.

Израильская разведывательная служба «Моссад» отозвала переговорную группу из Катара.

«Вследствие тупика в переговорах и по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху глава «Моссад» Давид Барнеа дал распоряжение своей команде в Дохе вернуться в Израиль», — говорится в сообщении.

По мнению израильской стороны, палестинское движение ХАМАС не выполнило свою часть соглашения, которая предусматривала освобождение всех детей и женщин по списку, который был ими же утверждён.

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Барнеа также поблагодарил ЦРУ, Египет и Катар за огромные посреднические усилия, которые привели к освобождению 84 детей и женщин из сектора Газа и 24 граждан иностранных государств.

В 08:00 мск 1 декабря завершился режим прекращения огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС. После этого обе стороны заявили о возобновлении боевых операций в отношении друг друга.

Утром 2 декабря в Армии обороны Израиля сообщили, что за сутки были поражены более 400 объектов ХАМАС. В частности, были нанесены удары по складу оружия и объектам инфраструктуры.

Наряду с этим на Западном берегу реки Иордан израильские военные застрелили палестинца, который попытался напасть на них с ножом на перекрестке вблизи крупного города Наблус.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант также заявил, что ЦАХАЛ начал работать в тех областях сектора Газа, где военные действия ранее не велись.

В свою очередь, Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) и группировка «Исламский джихад» заявили о ракетном и миномётном обстреле позиций военных Израиля и приграничных населённых пунктов. В частности, обстрелу подверглись Тель-Авив, Сдерот и Ашдод.

Число погибших в секторе Газа от израильских бомбардировок достигло 15 207 человек, ранения получили 40 562, следует из данных Минздрава Палестины.

При этом 70% жертв агрессии составляют женщины и дети. В различных районах сектора Газа с 7 октября погибли 280 медицинских работников.

«Нужен структурированный и более точечный подход»

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал власти Израиля конкретизировать свои цели в ходе военных действий в секторе Газа.

«Думаю, что настанет время, когда израильским властям придётся более конкретно описать свои цели и чего они стремятся достичь. Что такое «полное уничтожение ХАМАС» и думает ли кто-то, что это возможно? Если это и есть цель, война продлится 10 лет», — цитирует его ТАСС.

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По его мнению, правильным развитием нынешней ситуации стало бы возвращение к переговорам о сосуществовании двух государств. В противном случае «война будет бесконечной».

«Нужен структурированный и более точечный подход. Необходимо думать об обеспечении безопасности на территории Газы с целенаправленными действиями в отношении террористических групп», — добавил Макрон.

В свою очередь, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратил внимание, что Запад, прежде всего США, изображают ХАМАС как террористов.

«ХАМАС не террористическая организация. Это люди, которые продолжают борьбу на горстке земель, которые им удавалось удерживать с 1947 года по сей день. Сейчас я придерживаюсь аналогичной позиции. Я никогда не смогу признать ХАМАС террористической организацией, что бы кто ни говорил», — подчеркнул он.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн ответил, что президент Турции сможет принять в своей стране уцелевших террористов, которые убегут из Газы.

«После войны в Газе не будет террористической организации ХАМАС. Мы освободим Газу от ХАМАС ради нашей безопасности и лучшего будущего для жителей региона», — говорится в его заявлении.

Россияне в секторе Газа

2 декабря возобновились эвакуационные мероприятия по вывозу из сектора Газа российских граждан и их близких родственников, сообщили в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации.

«Процесс проходит на фоне вновь начавшихся накануне после недельного затишья боевых действий... Вывоз граждан осложняется высокой интенсивностью ударов, наносимых израильской армией по всей территории сектора Газа, в том числе по южным районам, расположенным вблизи КПП «Рафах», — говорится в сообщении.

При этом дипломатам поступила информация, что среди погибших в секторе Газа за последние сутки есть гражданин России Маджед Хассуна, однако эти сведения пока не могут быть верифицированы.