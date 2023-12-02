Глава МОССАДа отозвал переговорщиков из Катара по приказу Нетаньяху

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху приказал отозвать группу переговорщиков от разведки МОССАД из Катара, заявила канцелярия главы правительства.

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что переговоры по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников зашли в тупик, передаёт РИА Новости.

«Вследствие тупика в переговорах и по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху глава МОССАДа Давид Барнеа дал распоряжение своей команде в Дохе вернуться в Израиль», — сказано в заявлении.

Ранее палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в возобновлении боевых действий в Газе.

28 ноября директор ЦРУ Уильям Бёрнс прибыл в Катар для секретных консультаций по освобождению заложников в секторе Газа.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, бескомпромиссный подход Израиля сделал невозможным мирное урегулирование кризиса в секторе Газа.