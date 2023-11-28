WP: директор ЦРУ Бёрнс прибыл в Катар для секретных консультаций по заложникам

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс во вторник, 28 ноября, прибыл в Катар для секретных консультаций по освобождению заложников в секторе Газа.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, в Катаре у Бёрнса запланированы встречи с главой израильской разведки МОССАД Давидом Барнеа, а также катарским премьер-министром Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Отмечается, что глава ЦРУ намерен добиться продления режима прекращения огня, а также немедленного освобождения американских заложников.

Ранее Бёрнс и Давид Барнеа уже обсуждали с официальными лицами Катара условия освобождения 10—20 заложников.