WP: директор ЦРУ Бёрнс прибыл в Катар для секретных консультаций по заложникам
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Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, в Катаре у Бёрнса запланированы встречи с главой израильской разведки МОССАД Давидом Барнеа, а также катарским премьер-министром Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
Отмечается, что глава ЦРУ намерен добиться продления режима прекращения огня, а также немедленного освобождения американских заложников.
Ранее Бёрнс и Давид Барнеа уже обсуждали с официальными лицами Катара условия освобождения 10—20 заложников.