Эрдоган заявил, что шанс для мира в секторе Газа на данный момент потерян
- AFP
- © Ahikam SERI
Он подчеркнул, что Турция оказалась права в опасениях, что Израиль усугубит ситуацию в регионе.
«Здесь была возможность для мира, и, к сожалению, мы потеряли эту возможность на данный момент из-за бескомпромиссного подхода Израиля», — приводит РИА Новости слова Эрдогана.
Турецкий лидер выразил надежду, что в будущем появится возможность для прочного мира в секторе Газа.
Ранее Минздрав Газы сообщил о гибели 193 человек после возобновления обстрелов Израиля.