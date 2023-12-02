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Эрдоган заявил, что шанс для мира в секторе Газа на данный момент потерян

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что бескомпромиссный подход Израиля сделал невозможным мирное урегулирование кризиса в секторе Газа.
Эрдоган заявил, что шанс для мира в секторе Газа на данный момент потерян
  • AFP
  • © Ahikam SERI

Он подчеркнул, что Турция оказалась права в опасениях, что Израиль усугубит ситуацию в регионе.

«Здесь была возможность для мира, и, к сожалению, мы потеряли эту возможность на данный момент из-за бескомпромиссного подхода Израиля», — приводит РИА Новости слова Эрдогана.

Турецкий лидер выразил надежду, что в будущем появится возможность для прочного мира в секторе Газа.

Ранее Минздрав Газы сообщил о гибели 193 человек после возобновления обстрелов Израиля.

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