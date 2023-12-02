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Минздрав Газы сообщил о гибели 193 человек после возобновления обстрелов Израиля

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По меньшей мере 193 человека погибли в секторе Газа после того, как в пятницу, 1 декабря, Армия обороны Израиля возобновила обстрелы территории анклава.
Минздрав Газы сообщил о гибели 193 человек после возобновления обстрелов Израиля
  • AFP
  • © Zain JAAFAR

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения сектора Газа.

«За последние часы в результате обстрелов погибли 193 человека», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате атак пострадали 652 человека.

Ранее армия Израиля заявила о возобновлении боевых действий против ХАМАС в секторе Газа.

Позднее израильские военные призвали жителей Хан-Юниса на юге сектора Газа эвакуироваться в город Рафах, который расположен на границе с Египтом.

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