Минздрав Газы сообщил о гибели 193 человек после возобновления обстрелов Израиля
- AFP
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Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения сектора Газа.
«За последние часы в результате обстрелов погибли 193 человека», — говорится в сообщении.
Кроме того, в результате атак пострадали 652 человека.
Ранее армия Израиля заявила о возобновлении боевых действий против ХАМАС в секторе Газа.
Позднее израильские военные призвали жителей Хан-Юниса на юге сектора Газа эвакуироваться в город Рафах, который расположен на границе с Египтом.