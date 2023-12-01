ХАМАС возложило на Израиль ответственность за возобновление боёв в Газе

Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в возобновлении боевых действий в секторе Газа.

«Возлагаем на оккупацию (Израиль. — RT) ответственность за возобновление войны и агрессии против сектора Газа», — приводит РИА Новости заявление движения.

В ХАМАС подчеркнули, что всю ночь вели переговоры о продлении режима тишины и о передаче израильских заложников.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о возобновлении боевых действий против ХАМАС в секторе Газа.

Кроме того, в офисе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что ХАМАС не выполнило условия по освобождению из плена большего числа женщин, также движение обстреляло территорию Израиля.