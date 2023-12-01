ХАМАС возложило на Израиль ответственность за возобновление боёв в Газе
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«Возлагаем на оккупацию (Израиль. — RT) ответственность за возобновление войны и агрессии против сектора Газа», — приводит РИА Новости заявление движения.
В ХАМАС подчеркнули, что всю ночь вели переговоры о продлении режима тишины и о передаче израильских заложников.
Ранее Армия обороны Израиля заявила о возобновлении боевых действий против ХАМАС в секторе Газа.
Кроме того, в офисе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что ХАМАС не выполнило условия по освобождению из плена большего числа женщин, также движение обстреляло территорию Израиля.