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ХАМАС возложило на Израиль ответственность за возобновление боёв в Газе

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Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в возобновлении боевых действий в секторе Газа.
ХАМАС возложило на Израиль ответственность за возобновление боёв в Газе
  • AP
  • © Hatem Ali

«Возлагаем на оккупацию (Израиль. — RT) ответственность за возобновление войны и агрессии против сектора Газа», — приводит РИА Новости заявление движения.

В ХАМАС подчеркнули, что всю ночь вели переговоры о продлении режима тишины и о передаче израильских заложников.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о возобновлении боевых действий против ХАМАС в секторе Газа.

Кроме того, в офисе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что ХАМАС не выполнило условия по освобождению из плена большего числа женщин, также движение обстреляло территорию Израиля.

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