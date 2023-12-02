Макрон: Израилю придётся уточнить цели операции в Газе

Израилю придётся конкретизировать цели военной операции, которую он проводит в секторе Газа, не ограничиваясь при этом формулировкой «полное уничтожение ХАМАС». Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Выступая на пресс-конференции по итогам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменениях климата (COP28) в Дубае Макрон отметил, что своими действиями Израиль может продлить конфликт на долгие годы.

«Думаю, что придёт время, когда израильским властям придётся более конкретно описать свои цели и чего они стремятся достичь. Что такое «полное уничтожение ХАМАС» и думает ли кто-то, что это возможно? Если это и есть цель, война продлится десять лет», — приводит слова Макрона ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к настоящему моменту шанс для мира в секторе Газа упущен.