Китай занимает справедливую и объективную позицию по украинскому вопросу, заявил посол страны в России Чжан Ханьхуэй.

«В украинском вопросе Китай всегда занимал объективную, справедливую позицию и никогда не прекращал усилий по возобновлению мирных переговоров», — цитирует РИА Новости посла.

Он отметил, что КНР не является зачинщиком данного конфликта и выступает защитником мира.

Как заявил 11 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия видит, что хозяева киевского режима не позволяют ему начинать дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине не начнутся до президентских выборов в США, которые намечены на 2024 год.