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Боррель допускает, что переговоры по Украине не начнутся до выборов в США

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине не начнутся до президентских выборов в США, которые намечены на 2024 год.
Боррель допускает, что переговоры по Украине не начнутся до выборов в США
  • Gettyimages.ru

«Возможно, что он (президент России Владимир Путин. — RT) ждёт результатов американских выборов», — сказал европейский дипломат в эфире Onda Cero.

Он также подчеркнул, что украинский конфликт пошёл бы по-другому, если бы в Белом доме был Дональд Трамп, а не Джо Байден.

Боррель отмечал, что украинский конфликт может завершиться в течение нескольких недель, если страны Запада перестанут оказывать военную поддержку Украине.

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