Боррель допускает, что переговоры по Украине не начнутся до выборов в США
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«Возможно, что он (президент России Владимир Путин. — RT) ждёт результатов американских выборов», — сказал европейский дипломат в эфире Onda Cero.
Он также подчеркнул, что украинский конфликт пошёл бы по-другому, если бы в Белом доме был Дональд Трамп, а не Джо Байден.
Боррель отмечал, что украинский конфликт может завершиться в течение нескольких недель, если страны Запада перестанут оказывать военную поддержку Украине.