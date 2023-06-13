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Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров для мирного урегулирования на Украине

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Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона никогда не отказывалась от мирного урегулирования ситуации на Украине.
Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров для мирного урегулирования на Украине
  • AP

Отвечая на вопрос военкора RT Мурада Газдиева, Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могут привести к мирному урегулированию.

«Более того, в ходе переговоров в Стамбуле мы же парафировали этот документ... Они (Киев. — RT) просто выбросили его потом и всё», — сказал президент.

Военкор Газдиев на встрече также рассказал, что передал президенту письмо от главного редактора RT Маргариты Симоньян, не раскрыв его содержания.

Как заявил 11 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия видит, что хозяева киевского режима не позволяют ему начинать дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине не начнутся до президентских выборов в США, которые намечены на 2024 год.

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