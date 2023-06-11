Песков: Россия видит, что хозяева киевского режима не позволяют ему идти на переговоры

Россия видит, что хозяева киевского режима не позволяют ему начинать дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Мы видим нежелание режима, неготовность, непозволенность режиму со стороны хозяев, наверняка можно так сказать, без каких-то дипломатических экивоков. Поэтому сейчас нет каких-то предпосылок для переговоров», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что у Российской Федерации нет «хотя бы хлипкого фундамента» для переговоров с Украиной.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен утверждал, что США выступают против попыток заморозки боевых действий на Украине.