Песков: Россия видит, что хозяева киевского режима не позволяют ему идти на переговоры
Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Мы видим нежелание режима, неготовность, непозволенность режиму со стороны хозяев, наверняка можно так сказать, без каких-то дипломатических экивоков. Поэтому сейчас нет каких-то предпосылок для переговоров», — отметил представитель Кремля.
Он добавил, что у Российской Федерации нет «хотя бы хлипкого фундамента» для переговоров с Украиной.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен утверждал, что США выступают против попыток заморозки боевых действий на Украине.