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Песков: Россия видит, что хозяева киевского режима не позволяют ему идти на переговоры

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Россия видит, что хозяева киевского режима не позволяют ему начинать дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Мы видим нежелание режима, неготовность, непозволенность режиму со стороны хозяев, наверняка можно так сказать, без каких-то дипломатических экивоков. Поэтому сейчас нет каких-то предпосылок для переговоров», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что у Российской Федерации нет «хотя бы хлипкого фундамента» для переговоров с Украиной.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен утверждал, что США выступают против попыток заморозки боевых действий на Украине.

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