«Сторонник трансатлантизма»: как в России и на Западе оценивают нового генсека НАТО Марка Рютте

Новым генеральным секретарём НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. В должность голландец вступит 1 октября, сменив норвежца Йенса Столтенберга. Действующий генсек западного блока назвал преемника «сильной личностью» и «сторонником трансатлантизма». Комментируя назначение Рютте, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не ожидает изменения в «генеральной линии» альянса. По мнению экспертов, Рютте — ставленник Вашингтона и будет проводить такую же антироссийскую политику, как и Белый дом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не ожидает изменения в «генеральной линии НАТО» после назначения и. о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте новым генеральным секретарём Североатлантического альянса.

«Вряд ли этот выбор способен что-либо поменять в генеральной линии НАТО и членов Атлантического альянса, которые и по отдельности, мы имеем в виду страны-члены, которые под непосредственным руководством США, и вместе, как Североатлантический альянс, работают с целью стратегического подавления Российской Федерации», — сказал журналистам представитель Кремля.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв назвал назначение Рютте «сменой декораций». По мнению сенатора, «ключевая миссия декоративных лидеров альянса — продвигать интересы США и зорко следить, чтобы европейские члены НАТО не уклонялись от этого». Однако в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом Рютте «может повести себя неуклюже по отношению к НАТО», отметил Косачёв.

«У Рютте, как утверждают многие, есть и другая миссия: его готовят в качестве возможного противовеса Трампу, который, попади он в Белый дом, может повести себя неуклюже по отношению к НАТО. И нидерландец, надо понимать, будет призван обеспечивать интересы Америки в Европе даже вопреки воле возможного президента США. Ибо президенты приходят и уходят, а атлантическая связка со старшим братом должна быть незыблемой», — написал Косачёв в своём Telegram.

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Марк Рютте был утверждён на пост генсека альянса послами стран — членов НАТО в среду, 26 июня. К своим обязанностям нидерландец приступит 1 октября, сменив норвежца Йенса Столтенберга.

«Господин Рютте приступит к исполнению своих обязанностей в качестве генерального секретаря (НАТО. — RT) с 1 октября 2024 года после истечения срока полномочий господина Столтенберга, возглавлявшего альянс на протяжении десяти лет», — говорится на сайте НАТО.

Действующий генсек блока положительно отнёсся к избранию Рютте. По его словам, новый генеральный секретарь является сильной личностью и «сторонником трансатлантизма».

«Я тепло приветствую решение союзников по НАТО о назначении премьер-министра (Нидерландов. — RT) Марка Рютте в качестве моего преемника. Марк — настоящий сторонник трансатлантизма, сильный лидер и человек, способствующий достижению консенсуса. Я желаю ему всяческих успехов по мере дальнейшего укрепления НАТО нашими усилиями. Я оставляю альянс в надёжных руках», — написал Столтенберг в соцсети X.

Сам Рютте сказал, что с нетерпением ждёт возможности приступить к обязанностям генсека блока. Политик подчеркнул, что Североатлантический альянс является и будет оставаться «краеугольным камнем нашей коллективной безопасности».

«Быть главой данной организации — ответственность, к которой я отношусь со всей серьёзностью. Я признателен всем союзникам за оказанное доверие. С нетерпением жду возможности в октябре с большим энтузиазмом приступить к исполнению своих обязанностей в качестве преемника Йенса Столтенберга, который на протяжении последних десяти лет великолепно руководил НАТО и которым я всегда восхищался», — написал Рютте в соцсети X.

Марк Рютте и Йенс Столтенберг

© NATO

Напомним, генеральный секретарь НАТО не является руководителем альянса. Главным образом он выполняет представительские функции. Как говорится в материалах блока, «полномочия этого должностного лица довольно ограниченны по своему масштабу».

«Главная задача генерального секретаря — помогать странам-союзницам в достижении консенсуса. Генеральный секретарь не наделён правом голоса в Североатлантическом совете, и поэтому во многих отношениях он является лишь слугой стран — членов НАТО, стараясь укреплять сотрудничество и содержательные консультации», — сообщается на сайте альянса.

В то же время генсек участвует в разработке основополагающих документов НАТО, является председателем Североатлантического совета, Комитета военного планирования и Группы ядерного планирования.

Мейнстримный политик

Утверждение Рютте в должности генсека НАТО не стало неожиданностью, так как его единственный соперник — президент Румынии Клаус Йоханнис — 20 июня объявил о выходе из борьбы. Таким образом Бухарест решил поддержать кандидатуру нидерландского премьера.

Ранее претендентом на пост генерального секретаря альянса являлся бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. Его поддерживали главным образом британские консерваторы, указывая в качестве главной заслуги организацию западной военной поддержки Киева после начала спецоперации.

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По словам опрошенных RT экспертов, интрига в назначении Рютте заключалась лишь в том, насколько быстро данная кандидатура будет одобрена.

Как сообщало в начале апреля со ссылкой на источники нидерландское издание NOS (Nederlandse Omroep Stichting), Рютте не поддерживали четыре из 32 участников альянса. В числе противников кандидатуры нидерландского премьера были Венгрия, Турция, Словакия и Румыния, которая на тот момент продвигала Йоханниса.

По данным журналистов, Будапешт не устраивала критика Рютте в отношении венгерского законодательства о секс-меньшинствах, а Анкара настаивала на усилении борьбы с терроризмом. При этом Будапешт и Братислава были готовы проголосовать за нидерландского премьера, если Йоханнис выйдет из гонки.

Как заявил в комментарии RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, назначение Рютте полностью отвечает интересам США. По мнению эксперта, премьер Нидерландов является политиком «евро-атлантической генерации».

«Рютте можно охарактеризовать как типичного европейского бюрократа и технократа. Он управляемый человек и полностью встроен в трансатлантическую систему отношений. России он запомнился огульными обвинениями в крушении малайзийского «Боинга» в 2014 году, инициированием поставок Украине F-16 и обучения украинских лётчиков пилотированию этих самолётов», — сказал Оленченко.

Схожую точку зрения в комментарии RT высказал политолог Владимир Корнилов, занимавший ранее должность директора Центра евразийских исследований в Гааге. Эксперт назвал Рютте популистом и «типичным мейнстримным политиком».

Зал заседаний в штаб-квартире НАТО

© NATO

«Рютте — прожжённый и циничный политик, который может спокойно давать обещания и тут же их забирать. Он держит нос по ветру и может легко менять свои взгляды. С моей точки зрения, Рютте победил благодаря патронажу Джо Байдена. Собственно, после того как президент США окончательно определился с кандидатурой, дискуссии по будущему генсеку закончились», — сказал Корнилов.

Политолог отметил, что дальнейшая карьера Рютте в Нидерландах вряд ли бы сложилась, учитывая негативный итог прошедших в ноябре прошлого года парламентских выборов. Напомним, победу на них одержала Партия свободы правого политика Герта Вилдерса. Народная партия за свободу и демократию (НПСД), на которую опирался Рютте, заняла лишь третье место.

«НПСД с треском проиграла последние выборы в Нидерландах. Это был очень важный показатель того, что избиратели перестали доверять как премьеру, так и его политической силе», — отметил Корнилов.

Как полагают западные СМИ, Рютте предстоит преодолеть большое количество вызовов. Так, 26 июня британский журнал The Spectator сообщил, что одной из важней задач нового генсека будет выполнение требования о расходах на оборону на уровне не менее 2% ВВП. Решение о достижении этого показателя было принято ещё в 2006 году. По состоянию на июнь текущего года, ему соответствуют 23 страны НАТО.

К положительным качествам Рютте журналисты относят неконфликтность, гибкость и умение прислушиваться к советам. Вместе с тем у будущего генсека НАТО нет собственного видения стратегии развития блока.

Как утверждает The Spectator, на должности генерального секретаря нужен «красноречивый, динамичный лидер с чётким видением на ближайшие пять — десять лет, тот, кто может определить цель и затем проложить надёжный маршрут для её достижения».

Незадолго до официального утверждения Рютте в должности генсека американское издание Politico сообщало, что ему предстоит оперативно решать вопросы поставок Киеву разнообразных вооружений, в том числе системы ПВО, в которых нуждаются сами европейские страны.

Кроме того, большой проблемой для Рютте может стать возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа. Республиканец неоднократно критиковал НАТО за неэффективность и обещал сократить военную помощь Украине.

По мнению журналистов, победа Трампа почти наверняка сорвёт план блока по подготовке Украины к будущему членству, включая усилия по завершению перевода ВСУ на стандарты альянса.

Под контролем США

В разговоре с RT заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин предположил, что Рютте будет действовать в фарватере политики США, которая по-прежнему будет направлена на увеличение военной поддержки Украины.

«Генсек НАТО — не более чем политический представитель альянса, по большому счёту говорящая голова. Он полностью подконтролен Вашингтону, и Рютте, конечно же, не станет исключением. Поэтому будущий генсек продолжит реализацию стратегии, которая предполагает войну против России руками Украины. Это выгодная для американцев схема», — сказал Кошкин.

Владимир Корнилов также не ожидает перемен в политике НАТО со вступлением Рютте в должность. Однако эксперт допускает, что она будет скорректирована в случае победы Трампа.

Марк Рютте и Владимир Зеленский

globallookpress.com

© Dirk Waem/Belga News Agency

«Если Трамп вернётся в Белый дом и будет настаивать на сокращении поддержки ВСУ, то Рютте будет выступать за достижение договорённостей между Россией и Украиной. Но если же курс Вашингтона не изменится, то он будет таким же ястребом, как Столтенберг», — пояснил Корнилов.

Владимир Оленченко считает, что Рютте станет «проводником американской политики» по затягиванию Европы в конфликт с Россией.

«Рютте — последовательный сторонник военного усиления Украины. Кроме того, будучи под контролем США, он ещё и станет проводником американской политики по затягиванию стран ЕС в противостояние с Россией», — заключил Оленченко.