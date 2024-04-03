NOS: 28 из 32 стран НАТО поддерживают кандидатуру Марка Рютте на пост генсека
- РИА Новости
«Сегодня подтвердилось, что 28 из 32 стран — членов НАТО поддерживают кандидатуру Рютте, сообщают источники NOS», — сказано в сообщении.
В ближайшие дни главы МИД стран НАТО обсудят в Брюсселе преемника Йенса Столтенберга, который покинет свой пост в октябре.
Среди стран, которые пока не поддержали кандидатуру Рютте, вероятно, числятся Венгрия, Румыния, Турция и Словакия.
В марте президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что будет баллотироваться на пост генерального секретаря НАТО.