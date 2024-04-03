NOS: 28 из 32 стран НАТО поддерживают кандидатуру Марка Рютте на пост генсека

Уже 28 стран НАТО из 32 поддерживают кандидатуру Марка Рютте (премьер Нидерландов) на пост генерального секретаря альянса, сообщили источники телерадиовещательной корпорации NOS. Для полной поддержки нужно согласие ещё четырёх стран.

«Сегодня подтвердилось, что 28 из 32 стран — членов НАТО поддерживают кандидатуру Рютте, сообщают источники NOS», — сказано в сообщении.

В ближайшие дни главы МИД стран НАТО обсудят в Брюсселе преемника Йенса Столтенберга, который покинет свой пост в октябре.

Среди стран, которые пока не поддержали кандидатуру Рютте, вероятно, числятся Венгрия, Румыния, Турция и Словакия.

В марте президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что будет баллотироваться на пост генерального секретаря НАТО.