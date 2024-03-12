Президент Румынии Клаус Йоханнис будет баллотироваться на пост генсека НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис будет баллотироваться на пост генерального секретаря НАТО, такое решение глава государства принял на базе «глубокого понимания проблем», с которыми сталкивается как альянс, так и Европа.

«Я решил принять участие в соревновании на должность генерального секретаря НАТО. Я выдвигаю свою кандидатуру от имени Румынии со всей ответственностью, это решение принято на базе моего опыта, полученного за два мандата в качестве президента Румынии, глубокого понимания проблем, с которыми сталкивается НАТО, Европа и наш регион», — сказал Йоханнис на брифинге, его слова приводит РИА Новости.

Французские власти ранее сообщили, что Париж поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО.

Вместе с этим в Венгрии заявили, что его кандидатура не встретит поддержки со стороны Будапешта.