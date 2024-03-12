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Президент Румынии Клаус Йоханнис будет баллотироваться на пост генсека НАТО

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Президент Румынии Клаус Йоханнис будет баллотироваться на пост генерального секретаря НАТО, такое решение глава государства принял на базе «глубокого понимания проблем», с которыми сталкивается как альянс, так и Европа.
Президент Румынии Клаус Йоханнис будет баллотироваться на пост генсека НАТО
  • AFP
  • © KENZO TRIBOUILLARD / POOL

«Я решил принять участие в соревновании на должность генерального секретаря НАТО. Я выдвигаю свою кандидатуру от имени Румынии со всей ответственностью, это решение принято на базе моего опыта, полученного за два мандата в качестве президента Румынии, глубокого понимания проблем, с которыми сталкивается НАТО, Европа и наш регион», — сказал Йоханнис на брифинге, его слова приводит РИА Новости.

Французские власти ранее сообщили, что Париж поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО.

Вместе с этим в Венгрии заявили, что его кандидатура не встретит поддержки со стороны Будапешта.

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