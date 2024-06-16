«Чистейший сюрреализм»: чем завершилась прошедшая без России конференция по Украине

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал конференцию в Швейцарии по урегулированию на Украине «чистейшим сюрреализмом». По его словам, «никто из участников «форума мира» не знает, что он там делает и в чём его роль». При этом Россию на конференцию не пригласили, а Китай отказался посещать мероприятие. С точки зрения экспертов, отсутствие России лишило этот саммит смысла. Кроме того, его повестка окончательно обесценилась после предложения мирных инициатив Москвы, считают аналитики.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке «чистейшим сюрреализмом».

«Этот швейцарский «скотный двор» — чистейший сюрреализм. Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке. Никто из участников «форума мира» не знает, что он там делает и в чём его роль», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

По его словам, во главе участников форума «незримо присутствует... хозяин, давно потерявший контакт с реальностью».

Стоит отметить, что вместо президента США Джо Байдена на конференции в Бюргенштоке присутствовала вице-президент Камила Харрис, которая вернулась в Соединённые Штаты, не дождавшись окончания мероприятия.

Напомним, международная конференция по вопросам урегулирования конфликта на Украине проходила в Швейцарии 15—16 июня. Её участники обсуждали несколько пунктов «формулы мира» Владимира Зеленского и ряд других вопросов.

Власти Швейцарии пригласили на конференцию более 160 делегаций, однако в Бюргеншток приехали представители 91 страны, более половины которых — союзники Вашингтона.

Так, в саммите участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министры Великобритании и Италии Риши Сунак и Джорджа Мелони, а также руководители Чехии, Австрии, Финляндии и прибалтийских республик. Украину представлял Владимир Зеленский, легитимность которого в Москве ставят под сомнение.

Россию на конференцию не пригласили. КНР, продвигающая собственный проект мирного урегулирования конфликта, отказалась от участия. Как констатировало агентство Reuters, отсутствие китайской делегации в существенной мере ослабило «надежды» на то, что саммит продемонстрирует глобальную изоляцию РФ.

Кроме того, участники форума не всегда придерживались общих подходов к разрешению украинского кризиса. Например, представители Турции, Саудовской Аравии и Кении не поддержали антироссийские выпады западных коллег, обратив внимание на необходимость вовлечения Москвы в переговорный процесс, пишут СМИ.

На церемонии закрытия форума президент Швейцарии Виола Амхерд признала, что два дня работы показали наличие разных точек зрения относительно завершения конфликта. Позднее глава МИД этой страны Иньяцио Кассис сообщил журналистам, что в ближайшее время проведёт консультации с Москвой.

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, со своей стороны, также отметил, что РФ должна была стать участницей встречи в Бюргенштоке.

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«Многие выступавшие говорили, что Россия должна быть за этим столом, и я полностью с этим согласен. Россия должна была принять участие (в конференции. — RT)», — сказал Рютте.

По итогам саммита было принято коммюнике, в котором говорилось о незыблемости территориальной целостности Украины, необходимости передать Запорожскую АЭС под контроль Киева, недопустимости применения ядерного оружия, обеспечении свободы судоходства в Чёрном и Азовском морях и безопасности поставок украинской сельхозпродукции. Также документ провозгласил важность освобождения военнопленных по формуле «всех на всех».

Коммюнике отказались подписать представители Армении, Бразилии, Бахрейна, Ватикана, Индии, Индонезии, Колумбии, Ливии, Мексики, ОАЭ, Саудовской Аравии, Таиланда и ЮАР.

По мнению опрошенных RT экспертов, организаторы так называемого мирного саммита по Украине не смогли сформулировать адекватную повестку дня. Мероприятие, по сути, было бессмысленным из-за отсутствия России, Китая и значительного числа стран Глобального Юга, подчёркивают политологи.

«Не было никакого смысла проводить такую встречу без участия России. Поэтому швейцарский саммит с самого начала был обречён стать весьма унылым и бессодержательным мероприятием. Его повестка не предполагала серьёзных конструктивных дискуссий относительно компромиссов, причин и тяжёлых последствий конфликта», — заявил в комментарии RT политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

Эксперт обратил внимание на отсутствие Байдена на швейцарской конференции, хотя за день до её старта он посещал саммит «Большой семёрки» в Италии.

«Я думаю, что глава Белого дома «не нашёл времени» приехать в Бюргеншток, потому что организаторы встречи не смогли привлечь на неё много стран Глобального Юга. В такой ситуации Байден отдал приоритет предвыборной кампании. Для Зеленского и других участников это стало неприятным моментом. Тем более, что приехавшая вместо президента США Харрис ничего нового и вразумительного не сказала», — пояснил Шаповалов.

Вице-президент США Камала Харрис выступает во время пленарного заседания саммита по Украине

AFP

© MICHAEL BUHOLZER / POOL

Аналогичной точки зрения придерживается и политолог Александр Асафов. По его мнению, и без того не слишком содержательная повестка дня швейцарской конференции фактически отошла на второй план на фоне мирных инициатив России, которые представил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ 14 июня.

«Целью швейцарского саммита было, скорее, подтвердить Западом легитимность Зеленского и согласовать продолжение давления на Россию. О чём-то большем говорить не приходится, и предложения российского президента, на мой взгляд, окончательно смешали планы западных политиков. В итоге Харрис и Шольц предпочли уехать, не дожидаясь формального окончания конференции», — пояснил Асафов.

Как заявил в пятницу российский лидер, Москва готова начать переговоры при выполнении нескольких условий. В их числе — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, гарантии внеблокового и безъядерного статуса Украины, её демилитаризация и денацификация, полноценное обеспечение прав и свобод русскоязычного населения, отмена западных санкций. По словам Путина, все эти положения и новые территориальные реалии должны быть зафиксированы «в виде фундаментальных международных договорённостей».

«Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю: мы это сделаем незамедлительно. Естественно, одновременно гарантируем беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений», — сказал Владимир Путин.

Как отметил президент РФ, Москва делает «ещё одно конкретное, реальное мирное предложение». Политическую и моральную ответственность за отказ от инициативы России будут нести киевский режим, его западные кураторы и спонсоры. Глава государства предупредил, что «реалии на земле» будут и дальше меняться не в пользу киевского режима и потому условия запуск переговоров «будут другими».

«Подчеркну главное: суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю: речь не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении», — добавил Путин.

На Западе раскритиковали инициативы Москвы. Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал журналистам, что эти предложения означают продолжение «агрессии» и «дальнейшую оккупацию». В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин выступил с утверждением, что Кремль не может диктовать подобные условия Украине.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в своём выступлении, трансляция которого велась на сайте швейцарского МИД во время конференции в Бюргенштоке, и вовсе заявил, что предложенная президентом России Владимиром Путиным мирная инициатива якобы противоречит Уставу ООН и «элементарному здравому смыслу». Киевский режим также отверг новые предложения РФ.

«Последний шанс сохранить государство»

В комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал Зеленскому задуматься о пользе мирного предложения российского лидера.

«Нынешняя динамика положения дел на фронтах отчётливо нам демонстрирует, что и дальше она для украинцев будет ухудшаться. Наверное, политик, который интересы Родины ставит выше своих собственных и даже выше своих хозяев, он бы задумался над таким предложением. Посмотрим, что будет», — сказал Песков.

Если Киев сядет за стол переговоров на условиях Москвы, то новые договорённости потребуют выработки системы гарантий «в области безопасности и по всем другим вопросам», подчеркнул Песков.

В свою очередь, в интервью агентству ТАСС Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук назвал принятие условий Москвы «последним шансом сохранить украинское государство». По его словам, сейчас эта страна с её нелегитимным президентом и антинародным режимом не может считаться государством.

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«Это концлагерь для украинского народа, откуда хотят убежать все, кроме банды, которая преступно находится при власти. А Владимир Путин предлагает вернуть украинцам государство, сделать его нейтральным, суверенным, демилитаризованным и денацифицированным. Мирное предложение возвращает на Украину не только мир, но и права украинских граждан, которые режим Зеленского преступно попрал», — считает Медведчук.

Он не исключил, что отказ от условий Москвы может привести к новым территориальным потерям Украины. По его мнению, Россия не будет жертвовать интересами своей национальной безопасности и продолжит боевые действия «с целью борьбы с неонацистским режимом для достижения полной демилитаризации и денацификации».

С точки зрения Владимира Шаповалова, на сегодняшний день Владимир Путин является единственным политиком, который представил конкретные условия запуска мирных переговоров, учитывающие интересы как России, так и украинского народа. При этом Запад продолжает настаивать на продолжении «самоубийственного» для украинцев конфликта, что в очередной раз подтвердила швейцарская конференция.

«Без учёта интересов России и её непосредственного участия никакие переговоры и договорённости по Украине невозможны. Запад может провести ещё не одну конференцию, но, как и встреча в Швейцарии, они будут пустыми и безрезультатными. На мой взгляд, об этом было очень чётко и понятно было сказано», — подчеркнул Шаповалов.

Александр Асафов называет саммит в Швейцарии провальным. По его мнению, только скорейший запуск переговоров по российской мирной инициативе способен остановить конфликт на Украине.

«Владимир Путин выдвинул прозрачные конструктивные условия для начала переговоров, а участники швейцарской встречи отделались общими фразами. Предложения России могут не нравиться, но ситуация развивается таким образом, что Запад больше не может делать вид, что без Москвы реально что-либо решить по украинскому вопросу», — резюмировал Асафов.