«В ущерб финансовой безопасности»: как ЕС намерен использовать доходы от замороженных активов России на нужды Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что первые €1,5 млрд доходов от замороженных активов России станут доступны Украине в июле этого года. По её словам, 90% этих средств будут «направлены на оборону», 10% — на восстановление страны. На этой неделе на саммите «Большой семёрки» западные партнёры намерены обсудить, как ускорить процесс по использованию иммобилизованных доходов от активов РФ в большем объёме. В свою очередь, глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в ЕС и на уровне G7 изучают возможность использования не только доходов, но и самих замороженных активов России для оборонных целей. По мнению экспертов, Евросоюз идёт на эксплуатацию доходов от российских резервов в ущерб собственной финансовой безопасности под давлением Соединённых Штатов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что первые €1,5 млрд доходов от замороженных активов России станут доступны киевскому режиму в июле этого года.

«Прежде всего мы должны предоставить Украине средства для самообороны. На прошлогодней конференции по восстановлению Украины я говорила, что нам следует передать ей доходы от заблокированных российских активов. И сейчас мы работаем над осуществлением этого процесса в соответствии с нормами международного права, гарантируя стабильность финансовых рынков. В июле станет доступно порядка €1,5 млрд из непредвиденной прибыли. 90% этих средств будут направлены на оборону, 10% — на восстановление», — заявила она.

По словам фон дер Ляйен, на этой неделе на саммите G7 западные партнёры намерены обсудить, как ускорить процесс использования иммобилизованных доходов от активов России в пользу Киева.

Также по теме «Нет своего Пентагона»: почему в ЕС допустили снабжение Украины оружием за счёт доходов от активов России Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает, что использование прибыли от активов России для закупок оружия на нужды ВСУ через...

«Мы продолжим разговор о том, как Украина могла бы воспользоваться доходами от заблокированных российских активов ещё скорее. Мы всегда говорили, что Россию необходимо призвать к ответу за её преступления. И вот теперь мы заставляем Россию платить», — отметила глава ЕК, выступая на форуме по восстановлению Украины в Берлине.

Она также подчеркнула, что Украина нуждается во «всецелой поддержке» Запада.

«Для этого мы и собрались здесь, в Берлине. Путин должен потерпеть неудачу. Украина должна одержать победу. А мы должны помочь Украине восстать из пепла и стать хозяйкой своего будущего», — сказала фон дер Ляйен.

Со своей стороны, глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в ЕС и на уровне G7 изучают возможность использования не только доходов, но и самих замороженных активов России для оборонных целей. По его словам, во втором случае Евросоюз будет «иметь большую сумму через финансовый механизм».

На предстоящем июньском саммите лидеров G7 в Италии, который должен пройти с 13 по 15 июня, страны «Большой семёрки» рассмотрят варианты использования замороженных российских активов для поддержки Киева, заявил 29 мая замглавы Минфина США Уолли Адейемо в интервью агентству Bloomberg. Американский чиновник обратил внимание, что от принятого решения зависит то, как государства Запада будут использовать замороженные суверенные активы России для военной поддержки ВСУ и инвестиций в восстановление Украины.

Немногим позднее Адейемо обсудил возможность «использования российских суверенных активов» с вице-канцлером ФРГ, министром по делам экономики и защиты климата Робертом Хабеком, представителями МИД страны, а также её ведущими предпринимателями.

Лидеры стран ЕС на саммите объединения

AP

© Ebrahim Noroozi

На прошлой неделе президент США Джо Байден сообщил, что договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу об использовании доходов от замороженных активов России для передачи их Украине. Однако подробности этого соглашения глава Белого дома не раскрыл.

Российская позиция

Напомним, Россия считает противоправным решение Евросоюза использовать доходы от российских активов для нужд киевского режима. В частности, об этом заявил 24 мая и. о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов.

«Брюссель придумал в любом случае противоправную схему для махинаций», — отметил российский дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

По словам замглавы Центробанка РФ Филиппа Габунии, Москва может принять меры в случае конфискации её активов благодаря указу президента России Владимира Путина о возможности изымать американское имущество. Как пояснил представитель ЦБ, этим документом был создан механизм на случай, если будут предприняты какие-либо шаги в отношении российских активов.

В эксклюзивном интервью RT российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что РФ даст адекватный ответ на использование Западом её заблокированных активов.

«То, что наши золотовалютные резервы, часть средств Фонда национального благосостояния были заблокированы и сейчас предпринимаются попытки изъять эти активы, то, что это незаконно и воровство, — об этом много говорилось. Но у нас есть точно такая же возможность использовать и активы западных стран, которые остались в России. Это и финансовые активы, это и активы реального сектора. Поэтому мы неоднократно говорили, что ответ будет абсолютно адекватным», — сообщил Силуанов.

По его словам, в случае использования российских резервов Запад ждёт подрыв доверия со стороны других стран. Прежде всего пострадают основы денежно-кредитной политики, которые всегда проповедовались западными государствами, обратил внимание Силуанов. По его мнению, вся логика Запада о незыблемости и сохранности собственности «подрывается этими действиями».

«Желая угодить Киеву и Вашингтону»

Как отметил в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, делая ставку на использование доходов от замороженных активов РФ, Брюссель пытается «легализовать механизм изъятия» российской собственности.

«В первую очередь Евросоюзу нужно, чтобы это не выглядело откровенным воровством в глазах своих собственных граждан, мировой общественности, финансовых кругов. Однако, как бы ни старались в ЕС, конфискация российских активов и их доходов — это нарушение базовых основ и ценностей, существующих в рамках международной финансовой системы. Но Брюссель представляет это каким-то благим делом», — рассказал Семибратов.

Для зарубежных инвесторов даже спустя два года активного торпедирования этой темы возможность постепенной конфискации €300 млрд российских активов «по-прежнему выглядит крайне сомнительно».

«Но Европейский союз, который находится под давлением Соединённых Штатов, вынужден проворачивать эту историю с конфискацией доходов от российских активов даже в ущерб собственной финансовой безопасности. А учитывая, что большая часть денег пойдёт на оборонные нужды ВСУ, я не исключаю, что средства от доходов останутся в военно-промышленном комплексе США, которому страны ЕС будут делать новые заказы», — отметил Семибратов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

AP

© Ebrahim Noroozi

Подобная политика, как бы европейцы ни пытались «навести флёр благородства на данную инициативу», является ярким примером того, что финансовый институт Старого Света уже «не может похвастаться доверием к его надёжности», считает Семибратов.

В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин назвал суицидальной политику ЕС по использованию российских замороженных активов.

«Желая угодить Киеву и Вашингтону, который явно подталкивает страны ЕС к положительному решению по изъятию активов РФ, Брюссель поставил под удар свою финансовую систему, поскольку инвесторы из других стран теперь много раз подумают, прежде чем размещать свои активы в Европе, учитывая этот антироссийский шаг. Такие незаконные методы противоречат правилам рыночной экономики и конкуренции. Это, безусловно, отражается на инвестиционной привлекательности ЕС и способствует релокации бизнеса из Евросоюза», — рассказал аналитик в комментарии RT.

Всё это приведёт к уменьшению активности зарубежных инвесторов в ЕС и, как следствие, к глобальному и системному кризису в Евросоюзе и деградации европейской экономики, считает Мухин.