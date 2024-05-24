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ЦБ: указ Путина позволит принять меры в случае конфискации активов России в США

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Указ президента России Владимира Путина о возможности изымать американское имущество позволит принять меры в случае конфискации активов России в США.
ЦБ: указ Путина позволит принять меры в случае конфискации активов России в США
  • РИА Новости

Об этом заявил замглавы Центробанка России Филипп Габуния.

«Указом создан механизм, который позволяет ЦБ воспользоваться в случае, если будут какие-то меры приняты в отношении наших активов», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Путин своим указом разрешил использовать имущество США для компенсации нанесённого ущерба.

Глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий выразил мнение, что американского имущества на территории России достаточно для компенсации ущерба от изъятия российских активов.

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