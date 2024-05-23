Аналитик Осадчий оценил ущерб США от конфискации активов в России

Американского имущества на территории России достаточно для компенсации ущерба от изъятия российских активов.

Такой информацией с РИА Новости поделился глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Эксперт отметил, что взыскание может быть обращено на активы на счетах типа «С», на которых находятся активы американцев на сотни миллиардов рублей. Также национализация может коснуться банков и предприятий американцев.

Ранее президент Владимир Путин своим указом разрешил использовать имущество США для компенсации нанесённого ущерба.