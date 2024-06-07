Силуанов: Россия даст адекватный ответ на использование Западом её активов

В эксклюзивном интервью RT министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия даст адекватный ответ на использование Западом её заблокированных активов.

«То, что наши золотовалютные резервы, часть средств Фонда национального благосостояния, были заблокированы, и сейчас предпринимаются попытки изъять эти активы, то, что это незаконно и воровство, об этом много говорилось. Но у нас есть точно такая же возможность использовать и активы западных стран, которые остались в России. Это и финансовые активы, это и активы реального сектора. Поэтому мы неоднократно говорили, что ответ будет абсолютно адекватным», — заявил Силуанов на полях ПМЭФ.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о специальном порядке компенсации ущерба, причинённого России и Центробанку в связи с недружественными действиями США.