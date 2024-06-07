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Силуанов: Россия даст адекватный ответ на использование Западом её активов

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В эксклюзивном интервью RT министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия даст адекватный ответ на использование Западом её заблокированных активов.
Силуанов: Россия даст адекватный ответ на использование Западом её активов
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«То, что наши золотовалютные резервы, часть средств Фонда национального благосостояния, были заблокированы, и сейчас предпринимаются попытки изъять эти активы, то, что это незаконно и воровство, об этом много говорилось. Но у нас есть точно такая же возможность использовать и активы западных стран, которые остались в России. Это и финансовые активы, это и активы реального сектора. Поэтому мы неоднократно говорили, что ответ будет абсолютно адекватным», — заявил Силуанов на полях ПМЭФ.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о специальном порядке компенсации ущерба, причинённого России и Центробанку в связи с недружественными действиями США.

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