Логвинов: ЕС придумал схему для махинаций, используя доход от активов России
- РИА Новости
«Брюссель придумал, в любом случае, противоправную схему для махинаций», — заявил Логвинов в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее в Государственной думе России предупредили ЕС о последствиях использования активов России для оказания помощи Украине.
Правительство ФРГ сообщило, что придерживается прежней позиции по заблокированным российским активам и выступает против их конфискации для оказания помощи Украине.