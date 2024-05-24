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Логвинов: ЕС придумал схему для махинаций, используя доход от активов России

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Решение использовать доходы от российских активов для нужд ВСУ противоправно, заявил и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.
Логвинов: ЕС придумал схему для махинаций, используя доход от активов России
  • РИА Новости

«Брюссель придумал, в любом случае, противоправную схему для махинаций», — заявил Логвинов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в Государственной думе России предупредили ЕС о последствиях использования активов России для оказания помощи Украине.

Правительство ФРГ сообщило, что придерживается прежней позиции по заблокированным российским активам и выступает против их конфискации для оказания помощи Украине.

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