Боррель: ЕС и G7 изучают возможность траты активов России на оборонные цели

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ЕС и на уровне G7 изучают возможность использования не только доходов, но и самих замороженных российских активов для оборонных целей.

AP

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«Идёт обсуждение, чтобы вместо использования каждый год доходов от этих активов, мы могли бы использовать сами эти активы, чтобы иметь большую сумму через финансовый механизм и иметь сегодня доходы завтрашнего дня», — цитирует его РИА Новости. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена передать Киеву €1,5 млрд доходов от замороженных российских активов в июле, при этом 90% этой суммы будет потрачено на вооружение.