ЕК предоставит Украине в июле первые €1,5 млрд доходов от активов России
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Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт ТАСС.
«Уже в июле первые €1,5 млрд доходов от реинвестирования российских активов будут доступны для Украины, 90% из них пойдут на оружие», — отметила она.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что намерена работать в Европарламенте с теми, кто поддерживает Украину.
Она также убеждена, что новое большинство в ЕП будет «проевропейским и проукраинским».