ЕК предоставит Украине в июле первые €1,5 млрд доходов от активов России

Еврокомиссия намерена передать Киеву €1,5 млрд доходов от замороженных российских активов в июле, при этом 90% этой суммы будет потрачено на вооружение.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт ТАСС.

«Уже в июле первые €1,5 млрд доходов от реинвестирования российских активов будут доступны для Украины, 90% из них пойдут на оружие», — отметила она.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что намерена работать в Европарламенте с теми, кто поддерживает Украину.

Она также убеждена, что новое большинство в ЕП будет «проевропейским и проукраинским».