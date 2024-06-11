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ЕК предоставит Украине в июле первые €1,5 млрд доходов от активов России

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Еврокомиссия намерена передать Киеву €1,5 млрд доходов от замороженных российских активов в июле, при этом 90% этой суммы будет потрачено на вооружение.
ЕК предоставит Украине в июле первые €1,5 млрд доходов от активов России
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт ТАСС. 

«Уже в июле первые €1,5 млрд доходов от реинвестирования российских активов будут доступны для Украины, 90% из них пойдут на оружие», — отметила она.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что намерена работать в Европарламенте с теми, кто поддерживает Украину.

Она также убеждена, что новое большинство в ЕП будет «проевропейским и проукраинским». 

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