«НАТО хочет продолжать войну»: как Украина и Запад отреагировали на мирные инициативы России

Депутатам Верховной рады Украины для сохранения своей страны следует обсудить мирные предложения России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, украинский парламент сегодня — единственный легитимный субъект в республике, поэтому депутатам «нельзя стоять в стороне». Между тем на Западе уже отвергли мирные инициативы РФ. Не устроили условия Москвы и киевский режим. По словам аналитиков, такая реакция была достаточно предсказуемой, поскольку США и ЕС всё ещё рассчитывают, что Россия потерпит поражение в украинском конфликте.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил мнение, что Верховная рада Украины должна изучить объявленные накануне мирные предложения президента России Владимира Путина.

«Сегодня единственный легитимный субъект со стороны Украины — это Верховная рада, только она может участвовать в достижении каких-либо договорённостей. Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, чем дольше украинские депутаты будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Евросоюз, тем меньше останется граждан страны, которые для Вашингтона и Брюсселя — лишь расходный материал. При этом территория Украины будет сокращаться, подчеркнул спикер ГД.

«Пора им осознать: президента Украины нет, ответственность лежит на Верховной раде. В такой ситуации нельзя стоять в стороне», — добавил Володин.

Политик также отметил, что, по информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Рады уже начала обсуждать мирные инициативы РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Впрочем, как полагают эксперты, Рада при нынешнем режиме в Киеве вряд ли способна принимать независимые решения.

«Рассчитывать на субъектность Верховной рады нет никакого смысла, поскольку на Украине уже давно установилась военная диктатура, подавляющая любые демократические инициативы. Кроме того, правящая партия «Слуга народа» полностью подконтрольна Ермаку и Зеленскому. Спикер Рады Стефанчук является марионеточной фигурой в руках нелегитимного президента», — пояснил в комментарии RT кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Схожей точки зрения придерживается и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Раде достаточно затруднительно проявлять самостоятельность, потому что на Украине всё директивно контролируется, в том числе и парламент. Кроме того, у Зеленского есть рычаги давления конкретно на депутатов», — отметил политолог в беседе с RT.

По мнению Павла Фельдмана, в этой ситуации шанс для начала мирного урегулирования может возникнуть, если украинское общество, недовольное жёсткой мобилизацией, вопиющей коррупцией и произволом элит, возьмёт власть в свои руки.

«Позволит реально завершить войну»

Напомним, 14 июня Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД России назвал условия, при которых возможно начало мирных переговоров с Киевом. В частности, по словам главы государства, Украина должна признать сложившиеся в рамках СВО новые территориальные реалии.

«Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причём, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», — заявил президент.

Москва также настаивает на нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины, её демилитаризации и денацификации. Как напомнил Владимир Путин, «с этими параметрами все в целом согласились ещё в ходе стамбульских переговоров в 2022 году».

«Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине, признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые и принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договорённостей. Естественно, это предполагает и отмену всех западных санкций против России», — подчеркнул глава государства.

«Как только в Киеве заявят, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю: мы это сделаем незамедлительно. Естественно, одновременно гарантируем беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений», — заявил президент.

По его словам, Москва рассчитывает на то, что решение о выводе войск, внеблоковом статусе и начале диалога с Россией «в Киеве будут принимать самостоятельно, исходя из сложившихся реалий и руководствуясь подлинными национальными интересами украинского народа, а не по западной указке».

«Считаю, что Россия предлагает вариант, который позволит реально завершить войну на Украине, то есть мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и пусть трудно, постепенно, шаг за шагом, но начать восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной и в целом в Европе», — заключил президент.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил уверенность, что киевский режим и «нелегитимный Зеленский» имеют сегодня все шансы, чтобы рассмотреть инициативу президента РФ и остановить войну.

Представитель Кремля также назвал российские условия бессрочными, добавив при этом, что «ситуация на фронте динамично меняется и наступит какой-то момент, когда она опять поменяется таким образом, что для киевского режима это будет означать очередное ухудшение позиций».

«Достичь своих военных целей»

Между тем Киев уже отверг мирные предложения Москвы. Владимир Зеленский назвал их ультиматумом и заявил, что России нельзя доверять. В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что в инициативе РФ не содержится «реального мирного предложения».

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На реплику Киева об «ультиматуме» уже отреагировали в Москве. По словам Дмитрия Пескова, это неверная трактовка российских предложений.

«Это неверное понимание однозначно, это именно мирная инициатива», — подчеркнул представитель Кремля.

Одновременно с Киевом инициативы РФ отказались рассматривать и на Западе.

«Путин... не в том положении, чтобы диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира», — сказал глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров обороны стран — членов НАТО.

В свою очередь, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что российское предложение нельзя считать проявлением доброй воли.

«В действительности это предложение означает, что Россия хочет достичь своих военных целей и рассчитывает, что Украина отдаст значительно больше земли, чем Россия смогла оккупировать до сих пор. Так что это не предложение мира», — отметил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

РИА Новости

© Virginia Mayo

В аналогичном ключе на полях саммита высказался и министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

«Я знаю, некоторые скажут, что нужно обменять землю на мир. С моей точки зрения, подобное никогда не будет приемлемым исходом этой войны. Это позволит вынести из агрессии совершенно неверные уроки», — сказал Шэппс в ролике, опубликованном на его странице в соцсети Х.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что предложение Владимира Путина по завершению конфликта на Украине «не может сработать».

«Запад всегда сеет войну»

Президенту России уже доложили о реакции Киева и Запада на его инициативу, сообщил Дмитрий Песков.

«Он сказал, что это достаточно предсказуемо, но всё равно даже в киевском режиме найдутся люди, которые задумаются, стоит ли ждать, когда условия для того же киевского режима ещё более ухудшатся», — отметил пресс-секретарь президента.

Олаф Шольц

AP

© Viginia Mayo

Опрошенные RT аналитики также сочли реакцию Запада прогнозируемой. По мнению депутата Госдумы РФ Олега Матвейчева, НАТО хочет продолжать войну «до последнего украинца».

«Если бы им нужен был мир, то они бы и не начинали эту войну, не бомбили Донбасс, не подводили армию к нашим границам и не угрожали России. Они 30 лет вели антироссийскую пропаганду на Украине, вложили огромные деньги. Для чего? Чтобы мир был? Конечно, нет. Они хотели войны 30 лет и не намерены сейчас ничего заканчивать», — сказал он.

Парламентарий также счёл лицемерной позицию западных стран относительно территориальной целостности Украины.

«Руководство НАТО считает, что никогда не поздно отдать России эти территории, о которых заявил президент. Этот выход у них есть всегда. Но сейчас они на это не идут, потому что у них остаётся надежда на то, что Россия в этом конфликте надорвётся и тогда можно будет ей диктовать более жёсткие условия», — заявил Матвейчев.

При этом на Западе есть и более здравомыслящие политики, которые хотели бы остановить войну, однако их голос в НАТО сейчас слишком слаб, добавил он.

В случае отказа Запада от мирных переговоров именно на эти государства ляжет вся ответственность за дальнейшее кровопролитие, подчеркнул политолог.

«Запад уже несёт полную ответственность за начало нынешней вражды. Предпосылки начали создаваться ещё в 1990-х годах, когда они начали превращать украинцев в таран против России. На них лежит ответственность и за дальнейшее раскручивание конфликта. Запад всегда сеет войну. Наша же задача — прекратить её тем или иным способом», — резюмировал Матвейчев.