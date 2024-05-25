«В СМИ и заявлениях политиков»: почему в Венгрии заявили о подготовке Европы к войне с Россией

Военно-политическая элита Европейского союза всерьёз рассматривает варианты вступления в прямое противостояние с Россией на поле боя. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В то же время он подчеркнул, что Будапешт не намерен участвовать в этих приготовлениях. Эксперты, со своей стороны, также не исключают возможных резких шагов со стороны Запада в рамках украинского конфликта. При этом специалисты напоминают, что нынешний геополитический кризис стал результатом дисбаланса, возникшего в результате формирования гегемонии США и НАТО.

Европейские политики готовятся к началу войны с Россией, об этом заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он напомнил, что перед двумя мировыми войнами в европейской прессе долго велась подготовка ко вступлению в вооружённый конфликт.

«Думаю, то, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне (но скорее в Брюсселе, чем в Вашингтоне), — это своего рода подготовка настроений к возможному непосредственному конфликту. Спокойно можно говорить, что идёт подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков», — приводит слова Орбана РИА Новости.

При этом глава венгерского правительства подчеркнул, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а все разговоры об этом, которые ведутся на Западе, служат подготовкой для вступления стран в войну. Как отметил политик, сейчас рабочие группы в штабе НАТО в Брюсселе изучают варианты участия альянса в конфликте на Украине.

Однако Будапешт не намерен присоединяться к этим приготовлениям, и в настоящее время венгерские юристы и дипломаты работают над тем, чтобы республика могла сохранить членство в НАТО, но не участвовать в его акциях за пределами альянса, добавил политик.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

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С точки зрения аналитиков, для подобных высказываний у венгерского премьера есть все основания.

«Во-первых, Виктор Орбан не первый раз делает такие заявления. Во-вторых, в Европе продолжается борьба разных мнений, и то, что мы сейчас слышим, это, по сути дела, мысли вслух различных политических сил о ситуации вокруг Украины», — отметил в беседе с RT директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО МИД России Вячеслав Сутырин.

Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв, со своей стороны, не исключает, что слова Виктора Орбана скорее свидетельствуют о политической борьбе в преддверии выборов в Европейский парламент, которые состоятся в июне.

«Орбан, как и любой европейский политик, готовится к выборам, поэтому делает резкие заявления. Антироссийски настроенные госдеятели тоже активизировали свою публичную риторику — и Макрон, и Туск, и другие. Думаю, что готовность европейских правящих кругов к большой войне несколько преувеличена. Дело в том, что население даже в таких странах, как Литва и Польша, воевать особо не хочет», — отметил эксперт в комментарии RT.

«Попытки напугать Россию»

Дискуссии о возможности непосредственного участия европейских стран в украинском конфликте ведутся не только натовскими стратегами за закрытыми дверями, но и публично — на уровне истеблишмента государств ЕС. Так, в середине мая депутаты бундестага обсуждали, можно ли применять европейские системы ПВО и ПРО, расположенные на территории стран НАТО, против российских ракет на Украине. Об этом сообщила германская газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению депутата от Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера, «это бы разгрузило украинскую противовоздушную оборону и позволило бы ей защищать фронт». С этим согласились представители правящей коалиции ФРГ, куда входят представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Зелёных» и Свободной демократической партии (СвДП). При этом эксперты сходятся во мнении, что такие действия НАТО вполне могут привести к прямому военному столкновению альянса с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон

AFP

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Ранее, в феврале, президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Елисейском дворце, не исключил отправки на Украину западного военного контингента.

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«Сегодня у нас нет единогласия по вопросу отправки туда наземных войск официально, со всей ответственностью и признанием. Но в динамике ничего исключать не следует. Мы сделаем всё необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», — сказал Макрон.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, воинственные намёки европейских политиков связаны с плачевной для Украины ситуацией на поле боя — Брюссель сейчас намеренно нагнетает напряжённость.

Вячеслав Сутырин объясняет такую риторику ещё и тем, что предыдущая стратегия Запада — ставка на тотальную экономическую войну против России в комбинации с прокси-войной на территории Украины — не сработала.

«Украина проигрывает на поле боя, что сейчас очевидно. Это порождает дебаты на Западе о том, что им делать дальше. Европейские политики находятся в замешательстве, поэтому не исключены какие-то резкие шаги. Однако ни отправка инструкторов на Украину, ни удары вглубь России не изменят стратегическую ситуацию на поле боя», — уверен аналитик.

Поэтому европейские политики с помощью милитаристских заявлений пытаются оказать на Москву психологическое давление, чтобы она согласилась на невыгодные для неё условия, добавил специалист.

РИА Новости

«Попытки риторически напугать Россию не сработают. Ситуация не в той стадии, чтобы слова могли играть решающую роль. В любом случае нам нужно готовиться к различным сценариям. Потому что как бы несерьёзно ни звучали заявления того же Макрона, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что Франция располагает солидным военным потенциалом», — подчеркнул Сутырин.

«Переговоры с учётом реалий»

При этом, как напоминают аналитики, идею мирного урегулирования конфликта Европа последовательно отвергает. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в январе 2024 года назвал идеи перемирия «ошибочными». Об этом еврочиновник заявил, комментируя сложности с оружейными поставками ВСУ.

«И тут на поверхность вновь всплывают соблазны пойти на перемирие. Эти идеи были ошибочными в 2022 году, и они остаются таковыми сейчас. Мы не должны позволять им формировать нашу политику в отношении Украины», — заявил Боррель.

Украинское руководство также категорически отрицает возможность любых мирных переговоров с Россией при полной поддержке такого подхода со стороны Евросоюза. Так, в марте 2024 года Владимир Зеленский отказался от предложения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать переговоры об условиях мира с участием России. Как заявил украинский лидер, «сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут приглашены представители РФ».

В качестве площадки для выработки такого плана была выбрана Швейцария, где в июне должен пройти мирный саммит по Украине — но без участия России. Впрочем, такие предложения лишены всякого смысла, что не раз констатировали в Москве.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И, инициативы, не учитывающие позицию России, а продвигающие лишь ультимативную «формулу мира» Зеленского, бесперспективны.

По мнению экспертов, отказ от переговоров и ультимативность не имеют никакого смысла ни для Киева, ни для ЕС — напротив, это создаёт новые риски. Однако идеологические мотивы заставляют европейских политиков действовать иррационально, считает Вадим Трухачёв.

«Ими движут именно идеологические мотивы, особенно такими политиками, как Эммануэль Макрон и кандидат на пост генсека НАТО Марк Рютте», — пояснил эксперт.

Военные НАТО

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В свою очередь, профессор кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш считает, что мнение европейских политиков не играет большой роли, поскольку ими дирижирует Вашингтон.

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«Европа давно утратила субъектность. Поэтому бессмысленно говорить о мотивации её политиков или о планах — они движутся в русле американского курса», — отметил Коктыш в беседе с RT.

Аналитики уверены, что нынешний военно-политический кризис, как и угроза новой мировой войны, нависшая над Европой, стали результатом дисбаланса, который возник на фоне краха СССР и распада двухполярного мира.

«Миролюбие Европы базировалось на биполярной системе, а когда она распалась в 1991 году, курс на сохранение мира был тотчас свёрнут — достаточно вспомнить события в Югославии. Односторонняя гегемония США породила дисбаланс», — пояснил Коктыш.

Вячеслав Сутырин указал: причиной нового витка милитаризма стало то, что европейскую безопасность долгое время пытались строить за счёт России.

«Это началось в 1980-х годах, когда объединение Германии было проведено ценой интересов СССР. Затем проводилась политика вытеснения России из Европы. Такой оказалась плата за добровольный отказ российской стороны от блокового противостояния и стремление сформировать общую систему европейской неделимой безопасности», — напомнил эксперт.

Принцип неделимой безопасности гласит, что безопасность Европы не может обеспечиваться за счёт России и наоборот.

«Вместо этого систему безопасности НАТО в Европе попытались формировать не просто за счёт интересов России, а уже за счёт постоянных угроз в её адрес, создаваемых расширением военного блока. Однако такая система не может быть стабильной, европейские элиты упустили шанс на формирование общеевропейской системы безопасности. Сейчас они стоят перед угрозой полномасштабной войны, снизить которую смогут только равноправные переговоры с учётом реалий на земле и интересов России в сфере безопасности», — подытожил Сутырин.