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Россия и КНР видят бесперспективность встреч по Украине без интересов Москвы

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Москва и Пекин подтвердили бесперспективность встреч по Украине в отрыве от интересов России, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И.
Россия и КНР видят бесперспективность встреч по Украине без интересов Москвы
  • Gettyimages.ru

Лавров отметил, что стороны подтвердили бесперспективность любых международных мероприятий, которые не то что не учитывают позицию Москвы, а полностью её игнорируют и продвигают «пустую, ультимативную» так называемую формулу мира Владимира Зеленского.

Россия и Китай, по его словам, подчеркнули необходимость учитывать законные озабоченности всех вовлечённых сторон.

Ван И отметил, что Китай и Россия будут отстаивать новую модель межгосударственных отношений, избегая конфронтации.

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