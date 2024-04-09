Россия и КНР видят бесперспективность встреч по Украине без интересов Москвы

Москва и Пекин подтвердили бесперспективность встреч по Украине в отрыве от интересов России, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И.

Лавров отметил, что стороны подтвердили бесперспективность любых международных мероприятий, которые не то что не учитывают позицию Москвы, а полностью её игнорируют и продвигают «пустую, ультимативную» так называемую формулу мира Владимира Зеленского.

Россия и Китай, по его словам, подчеркнули необходимость учитывать законные озабоченности всех вовлечённых сторон.

Ван И отметил, что Китай и Россия будут отстаивать новую модель межгосударственных отношений, избегая конфронтации.