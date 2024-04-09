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Ван И: КНР и Россия будут отстаивать новую модель отношений, избегать конфронтации

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Китай и Россия будут отстаивать новую модель межгосударственных отношений, избегая конфронтации и сотрудничества.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Следует выступать в пользу новой модели межгосударственных отношений в духе диалога и партнёрства вместо конфронтации», — сказал дипломат.

Также Ван И отметил, что отношения России и Китая становятся более зрелыми и содержательными.

Кроме того, китайский министр подчеркнул, что КНР будет поддерживать стабильное развитие России после переизбрания Владимира Путина.

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