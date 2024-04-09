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Ван И: КНР будет поддерживать стабильное развитие России после переизбрания Путина

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Китай намерен поддерживать стабильное развитие России под руководством президента России Владимира Путина.

Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Будучи дружественным соседом России и всеобъемлющим стратегическим партнёром, мы будем решительно поддерживать стабильное развитие и возрождение России под руководством президента Путина», — цитирует китайского дипломата ТАСС.

Ранее Лавров поблагодарил Китай за направление наблюдателей на выборы президента России.

Также Лавров заявил, что Россия и КНР продолжат сотрудничество по антитеррору после теракта в «Крокусе».

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