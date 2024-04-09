Лавров поблагодарил Китай за направление наблюдателей на выборы президента России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И поблагодарил китайскую сторону за направление наблюдателей на прошедшие выборы президента России.

«Мы признательны за направление ваших наблюдателей», — подчеркнул дипломат.

При этом Лавров отметил, что выборы в России проходили в условиях «жёсткого внешнего давления со стороны Запада, всплеска террористических атак киевского режима».

«Но голосование прошло успешно, ничто не помешало свободному и рекордному волеизъявлению российских избирателей, в чём могла убедиться и делегация от правительства КНР», — добавил российский министр.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

Также сообщалось об открытии избирательных участков для голосования на выборах президента России в российском посольстве в Пекине и в помещениях загранучреждений России в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Харбине и Гонконге.