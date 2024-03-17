В КНР открылись участки для голосования на выборах президента России

Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в российском посольстве в Пекине и помещениях загранучреждений России в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Харбине и Гонконге.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российское посольство.

Уточняется, что голосование на участках в шести городахь КНР пройдёт с 08:00 до 20:00 по местному времени (3:00 — 15:00 мск).

В нём могут принять участие граждане России, которым исполнилось 18 лет, постоянно или временно находящиеся на территории Китая.

Кроме того, избирательный участок для голосования на выборах президента России открылся в российском посольстве в Токио.