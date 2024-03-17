В Японии открылись участки для голосования на выборах президента России

Избирательный участок для голосования на выборах президента России открылся в российском посольстве в Токио.

Об этом пишет РИА Новости.

В посольстве России сообщили, что в Японии живут примерно 10 тыс. соотечественников.

Источник в посольстве заявил, что проделана большая работа, чтобы пресекать любые провокации и попытки вмешаться в процесс голосования.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что около 4,3 млн человек приняли участие в голосовании на выборах президента России в Москве с помощью электронных и бумажных бюллетеней.