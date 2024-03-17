RT в Telegram
Подпишись

В Японии открылись участки для голосования на выборах президента России

Короткая ссылка
Избирательный участок для голосования на выборах президента России открылся в российском посольстве в Токио.

Об этом пишет РИА Новости.

В посольстве России сообщили, что в Японии живут примерно 10 тыс. соотечественников.

Источник в посольстве заявил, что проделана большая работа, чтобы пресекать любые провокации и попытки вмешаться в процесс голосования.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что около 4,3 млн человек приняли участие в голосовании на выборах президента России в Москве с помощью электронных и бумажных бюллетеней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить