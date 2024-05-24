Орбан заявил, что в НАТО обсуждается вероятность участия в украинском конфликте

В брюссельском штабе НАТО рабочие группы сейчас пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине, сообщил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Премьер-министр рассказал, что сейчас в центре НАТО в Брюсселе работают «финансовая комиссия и комиссия по подготовке».

Орбан при этом подчеркнул, что не хочет раскрывать детали, однако отметил, что всё это уже говорил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Рабочие группы работают над тем, чтобы определить, как НАТО могло бы принять участие в этой войне», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим заявления западных СМИ и политиков свидетельствуют, что в Европе готовятся к войне с Россией, отметил венгерский премьер.

Президент России Владимир Путин назвал бредом заявления, что страна собирается воевать с НАТО.