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Орбан: заявления западных СМИ свидетельствуют о подготовке к войне с Россией

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что заявления западных СМИ и политиков свидетельствуют о том, что в Европе готовятся к войне с Россией.
Орбан: заявления западных СМИ свидетельствуют о подготовке к войне с Россией
  • РИА Новости

Об этом венгерский премьер сообщил в эфире радио Kossuth.

«Спокойно можно говорить, что идёт подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков», — цитирует Орбана РИА Новости

Он отметил, что СМИ долго готовились к началу двух мировых войн. По мнению премьер-министра, происходящее в Брюсселе и Вашингтоне также похоже на подготовку настроений к «возможному непосредственному конфликту».

Ранее Орбан заявил, что для установления мира на Украине необходимо провести переговоры между Россией и США. 

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