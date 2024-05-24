Орбан: заявления западных СМИ свидетельствуют о подготовке к войне с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что заявления западных СМИ и политиков свидетельствуют о том, что в Европе готовятся к войне с Россией.

Об этом венгерский премьер сообщил в эфире радио Kossuth.

«Спокойно можно говорить, что идёт подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков», — цитирует Орбана РИА Новости.

Он отметил, что СМИ долго готовились к началу двух мировых войн. По мнению премьер-министра, происходящее в Брюсселе и Вашингтоне также похоже на подготовку настроений к «возможному непосредственному конфликту».

Ранее Орбан заявил, что для установления мира на Украине необходимо провести переговоры между Россией и США.