Экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* в беседе с украинским журналистом Василием Головановым заявил, что военные ВСУ массово отказываются выполнять приказы командования.

В качестве примера он привёл прорыв ВС России под Торецком (ДНР) и случай «на одном из ключевых участков фронта», где шесть батальонов отказались выполнять боевую задачу.

«Вы думаете, это единственный случай? Вы думаете, такого не будет повторяться? Вы думаете, это не будет идти по нарастающей? Это не так, несмотря на всю западную помощь. В корне лежит неправильное отношение к людям», — отметил он.

Ранее Владимир Зеленский уволил генерал-лейтенанта Юрия Содоля, которого обвиняли в том, что он допустил прорыв ВС России в районе Торецка из-за пьянки.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.