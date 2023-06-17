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Лавров: Россия разделяет основные подходы Китая по урегулированию украинского конфликта

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия разделяет принципиальные подходы Китая вокруг урегулирования ситуации на Украине.
Лавров: Россия разделяет основные подходы Китая по урегулированию украинского конфликта
  • globallookpress.com

Как отметил российский министр, лидеры стран Африки в своей мирной инициативе выделили 12 пунктов позиции Китая, которые были представлены ранее.

Лавров уточнил, что речь идёт о недопустимости односторонних санкций, уважении Устава ООН, неделимости безопасности в глобальном масштабе.

«Именно эти принципиальные подходы мы разделяем», — цитирует его РИА Новости.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин занимает справедливую и объективную позицию по украинскому вопросу.

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