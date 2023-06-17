Лавров: Россия разделяет основные подходы Китая по урегулированию украинского конфликта
- globallookpress.com
Как отметил российский министр, лидеры стран Африки в своей мирной инициативе выделили 12 пунктов позиции Китая, которые были представлены ранее.
Лавров уточнил, что речь идёт о недопустимости односторонних санкций, уважении Устава ООН, неделимости безопасности в глобальном масштабе.
«Именно эти принципиальные подходы мы разделяем», — цитирует его РИА Новости.
Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин занимает справедливую и объективную позицию по украинскому вопросу.