Лавров: Россия разделяет основные подходы Китая по урегулированию украинского конфликта

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия разделяет принципиальные подходы Китая вокруг урегулирования ситуации на Украине.

Как отметил российский министр, лидеры стран Африки в своей мирной инициативе выделили 12 пунктов позиции Китая, которые были представлены ранее.

Лавров уточнил, что речь идёт о недопустимости односторонних санкций, уважении Устава ООН, неделимости безопасности в глобальном масштабе.

«Именно эти принципиальные подходы мы разделяем», — цитирует его РИА Новости.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин занимает справедливую и объективную позицию по украинскому вопросу.