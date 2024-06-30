Пушилин: один человек погиб, четверо ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Об этом он написал в Telegram.
По словам Пушилина, в районе остановки общественного транспорта «Боржомная» в результате атаки из ствольной артиллерии под обстрел попала семья: ранены отец 1982 года рождения, мать 1986 года рождения и сын 2004 года рождения и погибла бабушка 1956 года рождения.
Кроме того, ранения получила женщина 1965 года рождения.
Ранее украинские войска при помощи БПЛА атаковали три населённых пункта Белгородской области.