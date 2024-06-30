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Пушилин: один человек погиб, четверо ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Один человек погиб, четверо получили ранения из-за обстрела в Петровском районе Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Пушилина, в районе остановки общественного транспорта «Боржомная» в результате атаки из ствольной артиллерии под обстрел попала семья: ранены отец 1982 года рождения, мать 1986 года рождения и сын 2004 года рождения и погибла бабушка 1956 года рождения.

Кроме того, ранения получила женщина 1965 года рождения.

Ранее украинские войска при помощи БПЛА атаковали три населённых пункта Белгородской области.

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