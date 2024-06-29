ВСУ атаковали три населённых пункта Белгородской области

Украинские войска при помощи БПЛА атаковали три населённых пункта Белгородской области.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор.

Отмечается, что в Белгороде БПЛА сбросил взрывное устройство на парковку, в результате чего повреждения получили два автобуса и два легковых автомобиля.

В посёлке Совхозный Грайворонского городского округа FPV-дрон нанёс удар по нежилому дому. Крыша, навес дома, кровля гаража и забор оказались повреждены.

В селе Богун-Городок Борисовского района в частном доме были выбиты окна и повреждена кровля.

Ранее житель села Маломихайловка в Белгородской области пострадал при обстреле ВСУ.