RT в Telegram
Подпишись

ВСУ атаковали три населённых пункта Белгородской области

В Белгороде украинский дрон сбросил взрывное устройство на парковку

Короткая ссылка
Украинские войска при помощи БПЛА атаковали три населённых пункта Белгородской области.
ВСУ атаковали три населённых пункта Белгородской области
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор.

Отмечается, что в Белгороде БПЛА сбросил взрывное устройство на парковку, в результате чего повреждения получили два автобуса и два легковых автомобиля.

В посёлке Совхозный Грайворонского городского округа FPV-дрон нанёс удар по нежилому дому. Крыша, навес дома, кровля гаража и забор оказались повреждены. 

В селе Богун-Городок Борисовского района в частном доме были выбиты окна и повреждена кровля.

Ранее житель села Маломихайловка в Белгородской области пострадал при обстреле ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить