Житель села Маломихайловка в Белгородской области пострадал при обстреле ВСУ

Село Маломихайловка Шебекинского городского округа Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. В результате этого пострадал мирный житель.

Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, мужчину госпитализировали с осколочным ранением шеи.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате ракетного удара по Севастополю возросло до четырёх.