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Житель села Маломихайловка в Белгородской области пострадал при обстреле ВСУ

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Село Маломихайловка Шебекинского городского округа Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. В результате этого пострадал мирный житель.
Житель села Маломихайловка в Белгородской области пострадал при обстреле ВСУ
  • globallookpress.com

Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, мужчину госпитализировали с осколочным ранением шеи.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате ракетного удара по Севастополю возросло до четырёх.

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